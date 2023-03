Belgian Beauty Awards: dit zijn de 14 beste beautyproducten van het afgelopen jaar

De jury van de Belgian Beauty Awards smeerde, reinigde en sprayde zich doorheen de beste beautylanceringen van 2022. Uit die selectie koos ze deze veertien winnaars.

De skinification van haarverzorging, de toegenomen aandacht voor wetenschappelijk onderbouwde actieve bestanddelen, multitaskers en hybride beautyproducten, milieuvriendelijkere formules en verpakkingen, verrassende en aangename texturen die kleine verwenmomentjes creëren… De winnaars van deze vijfde editie van de Belgian Beauty Awards zijn mooie voorbeelden van de trends binnen de beautywereld.

Voor elk van de categorieën selecteerde de jury uit de honderden producten die in 2022 werden gelanceerd drie genomineerden. Die werden getest door de jury, die in februari samenkwam om de veertien winnaars te bepalen.

Ruth Goossens, hoofdredacteur van Knack Weekend en Le Vif Weekend, was juryvoorzitter. De jury was samengesteld uit beautyjournalisten Sofie Albrecht (Feeling en Gael), Franciska Bosmans en Isabelle Willot (Knack Weekend en Le Vif Weekend), webjournalist Aylin Koksal (weekend.be), Els Keymeulen (hoofdredacteur Feeling) en Anne-Sophie Kersten (hoofdredacteur Gael). De jury nodigde ook Elodie Ouédraogo,van activewear Unrun 4254, en Nancy Eissaoui, oprichter van duurzame winkel en restaurant Chyl en The Good Com, uit.

CATEGORIE: Best Make-up

1. Eyes: M.A.C Stack Mascara – M.A.C – 34 euro

Een mascara die je kunt blijven layeren zonder dat hij klontert? M.A.C bewijst dat het kan. De formule en de twee borsteltjes – de Micro Brush voor korte(re) wimpers, de Mega Brush voor lange – zorgen verder voor lift, krul, volume en lengte. “Deze klontervrije mascara blijft in mijn toilettas zitten. Ik gebruik hem elke dag en als ik ’s avonds naar een feestje moet, kan ik makkelijk wat extra laagjes aanbrengen zonder dat hij gaat klonteren.” Els Keymeulen (Feeling)

2. Skin: Cream Blush – Tata Harper – 48 euro

Tata Harper begrijpt wat veel mensen vandaag willen: handige multitaskers die in een wip voor een natuurlijke make-uplook zorgen en die je ook on the go kunt gebruiken. Deze crèmeblush werk je makkelijk uit met je vingers, zorgt voor een vleugje kleur dat uit je huid lijkt te komen en bevat voedende en beschermende bestanddelen. “De formule geeft een mooie glow en is veelzijdig. Je kunt het product op je wangen, lippen én ogen gebruiken.” Aylin Koksal (weekend.be)

3. Lips: Phyto-Rouge Shine Lipstick – Sisley – 44,50 euro

Verschillende juryleden omschreven deze lipstick als de perfecte mix van lippenbalsem, lipgloss en lipstick. De formule geeft een transparante, glanzende kleur die je kunt opbouwen voor een intenser resultaat. Het hydroboostercomplex met hyaluronzuur zorgt voor comfort en bescherming. Bonus: de zebraprinthuls is navulbaar.

CATEGORIE: Best skincare

4. Budget: Revitalift 5% Glycolic Acid Peeling Toner – L’Oréal Paris – 14,49 euro voor 180 ml

Peelende fruitzuren groeiden de voorbije jaren uit tot must-haves: ze maken dode huidcellen los zodat de huid gaat stralen en egaler en gladder oogt. Deze toner met glycolzuur doet wat hij belooft en dat voor een fijn prijsje. L’Oréal Paris koos voor een lage concentratie glycolzuur zodat je het product elke dag kunt gebruiken, ook als je een gevoelige huid hebt. Die laatste belofte wordt bevestigd door de internationale raad van dermatologen van het merk.

5. Pharmacy: Blemish Control Gel – CeraVe – 13,25 euro voor 40 ml

Producten tegen acne blijven booming business. Deze gel combineert krachtige met huidondersteunende bestanddelen. AHA-zuren en BHA pakken puistjes aan, niacinamide, hyaluronzuur en ceramiden helpen de huid goed gehydrateerd te houden. Zacht voor de huid, krachtig tegen puistjes. “CeraVe komt keer op keer met budgetvriendelijke, no-nonsenseproducten die doen wat ze beloven.” Franciska Bosmans (Le Vif Weekend en Knack Weekend)

6. Luxury: Protini Polypeptide Cream – Drunk Elephant – 68,90 euro voor 50 ml

Drunk Elephant lanceerde vorig jaar – eindelijk – in België z’n skincare die je kunt mixen en matchen naargelang de behoeften van je huid. “De producten zijn vrij van parfum en essentiële oliën, wat ze ook perfect maakt voor de gevoelige huid. Deze crème is op basis van peptiden, een bestanddeel waar ik fan van ben en dat vaak hét antiagingbestanddeel van de toekomst wordt genoemd.” Isabelle Willot (Le Vif Weekend en Knack Weekend)

CATEGORIE: best fragrance

7. Niche: Opus XIV Royal Tobacco – Amouage – 325 euro voor 100 ml

Amouage eert de parfumtradities van thuisland Oman op een moderne manier met opvallende creaties zoals deze bedwelmende, complexe geur, die wierook en tabak combineert. Het duo wordt telkens op een andere manier in de verf gezet in de kop-, hart- en basisnoten die bestaan uit specerijen en kruiden als kardemom, anijs, basilicum en fenegriek, bloemen, balsems en hout.

8. For women: J’adore Parfum d’Eau – Dior – 111,32 euro voor 50 ml

Dior verraste met zijn nieuwste telg binnen de J’Adore-familie. Het modehuis maakte een hooggeconcentreerde eau de parfum op waterbasis, zonder alcohol, die lang op de huid blijft hangen. J’Adore Parfum d’Eau heeft door die watercompositie geen klassieke piramidestructuur, de geur blijft stabiel. Hij is een verleidelijke, maar frisse mix van Chinese magnolia, jasmijn, roos, kamperfoelie en neroli.

9. For men: Burberry Hero Eau de Toilette – Burberry – 75 euro voor 50 ml

Burberry Hero is het eerste parfum van het Britse modehuis onder artistiek directeur Riccardo Tisci. Die wilde een geur die eigentijdse mannelijkheid belichaamt. Het resultaat: een frisse, maar krachtige compositie met bergamot, jeneverbes, zwarte peper en cederhout. “Mijn zonen van 21 en 16 kozen deze eau de toilette als hun favoriet van de genomineerde geuren. Een heerlijk parfum voor mannen.” Anne-Sophie Kersten (Gael)

CATEGORIE: best bodycare



10. Budget: Naturally Good Ecodeo – Nivea – 4,99 euro voor 125 ml

Door spuitbussen met stikstof te vullen in plaats van met propaan en butaan, creëerde Nivea zijn meest milieuvriendelijke deospray ooit. De vegan formule biedt 24 uur bescherming tegen geurtjes. “Als een groot merk als Nivea een alledaags product milieuvriendelijker maakt zonder aan gebruiksgemak in te boeten heeft dat echt impact.” Sofie Albrecht (Feeling)

11. Pharmacy: Geconcentreerde doucheolie Enivré – Maison Eole – 32,90 euro voor 200 ml

Dit Belgische merk gebruikt al het goeds van de druivelaars van de Belgische wijngaard Chant d’Eole in een vegan, zo natuurlijk en duurzaam mogelijk gamma huidverzorging. Deze zacht geurende doucheolie bevat druivenpitolie en resveratrol, dat als antioxidant inwerkt op huidveroudering. De formule verandert onder de douche in een melk die zacht reinigt en tegelijkertijd de huid voedt zodat ze niet uitdroogt.

12. Luxury: N°1 de Chanel Red Camellia Revitalizing Body Serum-in-Mist – Chanel – 78 euro voor 140 ml

Chanel combineert gebruiksplezier – deze fijne melkachtige nevel verstuif je makkelijk over je lichaam en masseer je snel in – met een stevige dosis rode camelia-extracten die huidveroudering moeten helpen bestrijden. “Dit lichaamsserum voelt fris aan, is niet vet en is makkelijk toe te voegen aan mijn badkamerroutine.” Elodie Ouédraogo

CATEGORIE: BEST HAIRCARE

13. Hair Elixir – Cousin.e.s – 39 euro voor 50 ml

Deze haarolie voedt en temt niet alleen élk type krullen, ze verzorgt ook de gevoelige hoofdhuid. De vegan formule met nigella- en ricinusolie is gebaseerd op een familierecept van de Franse zanger Slimane, de oprichter van het merk. “Deze olie is perfect voor mensen met een gevoelige hoofdhuid, zoals ik, die een verzachtend product nodig hebben. Ik hou niet van verzorgingsrituelen die veel tijd in beslag nemen, maar het resultaat is zo goed dat ik mezelf opleg vijftien minuten te vinden om mijn haar te verzorgen.” Nancy Eissaoui

CAtegorie: best Belgian product

14. Eau de Parfum – Hedgren – 125 euro voor 75 ml

Het Antwerpse (reis)tassenmerk Hedgren vroeg de Antwerpse (geur)kunstenaar en journaliste Laura de Coninck om zijn eerste parfum te ontwerpen. Dat is geïnspireerd op bewegingsvrijheid, een belangrijke waarde voor Hedgren. De Coninck werkte met parfumeur Sonia Constant van internationale geurproducent Givaudan als mentor aan een frisgroene, uniseks eau de parfum die voor haar ruikt naar de eerste lentefietstocht waarop je de zomer al kunt voelen. Ze maakte ook de illustraties op de flacon en de totebag die de gebruikelijke kartonnen verpakking vervangt.