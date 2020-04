Nooit meer scheren, waxen of epileren zonder dure laserbehandeling: dat is wat de nieuwe lichting IPL-ontharingsapparaten belooft. De toestellen zijn prijzig en de procedure neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Loont het de moeite? Knack Weekend zocht het uit.

Lichaamshaar wegflitsen met licht: het klinkt vreemd, maar toch is het precies hoe de IPL-technologie werkt. IPL staat voor intense pulsed light, wat betekent dat het apparaat lichtflitsen op je huid afvuurt om komaf te maken met de haargroei eronder. Het licht dringt door tot in de haarwortel, waar het pigment van het haar dat licht absorbeert en omzet in warmte. Die warmte vernietigt op haar beurt de haarwortel. De procedure is pijnloos, de ontharing na een aantal herhalingen permanent.

De toestellen zijn relatief eenvoudig in gebruik. Toch is het geen overbodige luxe om voor je eerste keer de handleiding grondig door te nemen. In tegenstelling tot andere ontharingsapparaten, moet je er bij een IPL-behandeling voor zorgen dat je je 24 uur op voorhand scheert. Het apparaat remt de haargroei af, maar heeft geen effect op de al aanwezige haartjes. Verder mogen de lichtflitsen niet pijnlijk aanvoelen en moet je sproeten, schoonheidsvlekken en tatoeages ten alle tijden vermijden.

Geduld is een gouden deugd

Voor het instellen van de lichtintensiteit van de flitsen dien je rekening houden met je eigen huidtint: een bleke huid heeft veel licht nodig, een donkere teint is beter af met een lage lichtsterkte. Bij een zwarte huid of voor grijs haar werkt IPL niet. Zodra je weet hoe het toestel te gebruiken, is het eenvoudig en pijnloos. Je laat het gewoon over de huid glijden terwijl je met een druk op de knop elk stukje flitst.

Wie lichaamshaar permanent wil verwijderend, is met de IPL-technologie wel even zoet. Ben je iemand die een fitnessabonnement voor een jaar aanschaft om dit slechts drie weken vol te houden, dan is dit wellicht niet de juiste ontharingsmethode voor jou. De eerste vier tot 12 weken dien je namelijk wekelijks of om de twee weken alle gewenste plekken te behandelen, nadien volstaat het om elke maand of elke twee maanden een keertje bij te werken voor een permanent effect.

Onze redactie testte drie verschillende IPL-apparaten uit. Dit zijn onze bevindingen.

Lumea Prestige van Philips, getest door hoofdredactrice Ruth

'Ik testte de afgelopen drie maanden de Lumea Prestige van Philips. Lumea Prestige kan je gebruiken met een app, die heeft op zich geen grote meerwaarde, maar houdt wel een kalender bij van wanneer je welke zone moet ontharen. De eerste twee maanden onthaar je je om de twee weken, daarna nog slechts een keer per maand. Dit is om haarvrij te blijven, de haartjes zitten dan allemaal in dezelfde groeifase en een behandeling om ze in de ruststand te houden volstaat. Per zone heb je een ander opzetstuk wat het flitsen gemakkelijker maakt.

Ik heb een lichte huid en werk op stand 4, de op een na hoogste lichtintesiteit. Na een eerste behandeling merk ik nog niet meteen resultaat, al valt het op dat ik bij een volgende scheerbeurt veel minder last heb van ingegroeide haartjes. Vanaf de volgende sessie is het effect wel duidelijk merkbaar, ik heb minder haartjes op benen en onder de oksels. Inmiddels zit ik in de onderhoudsfase en moet het in prinicpe volstaan om om de vier weken te flitsen. Voor mijn oksels is dat inderdaad voldoende, voor mijn bikinilijn en benen is er nog meer nodig. Hier maak ik tussendoor nog af en toe gebruik van het scheermesje. Het effect is duidelijk zichtbaar. Ik moet me veel minder scheren. De meest fijne nevenwerking is dat ik geen last meer heb van ingegroeide haartjes. Voor mij is dit de meest ideale ontharingsoplossing.

Lumea Prestige, Philips, 550 euro, Philips.be

Silk Expert Pro 3 van Braun, getest door webjournalist Mare

'De afgelopen acht weken ben ik aan de slag gegaan met de Silk Expert van Braun. Dit apparaat heeft slechts een extra opzetstuke en komt met een scheermesje. Handig, zo hoef je voor je eerste gebruik niet halsoverkop naar de supermarkt te rennen. Hoewel de doos nergens een app vermeldt, leert een korte zoektocht in de Playstore dat er wel degelijke eentje bestaat. Daarmee kan je tutorials bekijken, je huidtint achterhalen en een ontharingsschema opstellen voor zij die graag doelgericht te werk gaan.

In het begin moet ik een beetje wennen aan de procedure zelf. Je moet het apparaat stevig tegen je huid drukken om het te doen werken. Zo krijg ik de eerste keer de melding dat mijn huidtint ongeschikt is omdat ik de sensors niet hard genoeg tegen mijn been druk. Ook de lichtflitsen zijn behoorlijk fel. Ik overweeg meermaals om een zonnebril op te zetten tijdens de behandeling.

Verder is het belangrijk om bij de les te blijven en elke zone grondig te flitsen. Wie wegdroomt, slaat gemakkelijk een stukje over, en dat zie je natuurlijk niet meteen. De eerste paar behandelingen zijn een beetje teleurstellend: mijn haartjes groeien in alle zones met dezelfde ijver terug. Na een vijftal weken komt er schot in de zaak. Ik heb minder haartjes en ze groeien ook trager. Ook na acht weken scheer ik me tussendoor nog, maar ik vermoed dat ik daar op termijn definitief mee zal kunnen stoppen. Deze methode vraagt flink wat toewijding, maar die wordt wel beloond. Een ideale toekomstinvestering in de quarantaineperiode dus.'

Silk Expert Pro 3, Braun, 299 euro, braun.be

Homelight Essential G933E van Babyliss, getest door design coördinator Amélie

'De BaByliss Homelight Essential belooft 90% minder haargroei na acht sessies gespreid over zes maanden. Halverwege het plan lost het toestel de verwachtingen ruimschoots in. De haren blijven dan wel groeien, ze doen het slechts aan een derde van hun normale snelheid. En in plaats van zwarte, stugge stoppels zie ik donkerblonde dons verschijnen.

Bij de eerste sessie sukkel ik wat om de lichtpulsoppervlak correct op mijn huid aan te brengen, het toestel ervaar ik dan ook eerder als groot en lomp. Omdat het volledig schermpje mijn huid moet raken voor het kan flitsen is het ook zoeken om ronde zones zoals mijn scheenbenen aan te pakken. Intussen behandel ik vlot mijn onderbenen, oksels en bikinilijn in een halfuurtje tijd. Ik beschik dan ook niet over verschillende opzetstukjes die ik moet vervangen. Wat ik wel kan is eenmalig of doorlopend flitsen en de kracht van de flits aanpassen volgens mijn huidtype.

De behandeling op zich is volledig pijnloos. Ik voel ook geen tintelingen, enkel een warme gloed bij iedere flits in mijn oksel- en bikinistreek. De enige last die ik ondervind is jeuk en irritatie als gevolg van de obligate scheerbeurt die je minimum 24u voor je eerste homelight sessie inplant. Ook mijn huid voelt halverwege het programma - dat ik via een app kan bijhouden - wat droger aan. Maar eens ingesmeerd lijkt ze ook een stuk zachter en egaler. De ontstekende haarzakjes die ik normaal zie opduiken na een epilatie en ingroeiende haartjes die ik gewend ben na het scheren, blijven bij deze behandeling afwezig.'

BaByliss Homelight Essential G933E, 125 euro, bol.com (momenteel is dit apparaat niet voorradig, maar Bol.com vult deze voorraad regelmatig aan)

