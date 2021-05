Is je huid na zes maanden lockdown toe aan een opkikker? Dat is exact wat deze drie gezichtsbehandelingen beloven in 30 minuten, 1 uur en 10 minuten of 2 uur. Knack Weekend nam de proef op de som.

In 30 minuten:de HydraFacial

Wat is het? Een verzorging die zowel reinigend als exfoliërend en voedend is. Deze procedure werd meer dan 18 jaar geleden in Hollywood ontwikkeld en maakt nu z'n opmars in Europa. Sterren als Beyoncé, Charlize Theron en zelfs Matthew McConaughey zijn fan. De behandeling belooft een stralende huid op een half uurtje, zonder pijn of hersteltijd achteraf. Wie deze routine maandelijks herhaalt, zou de productie van collageen en elastine in de huid oprikken.

Hoe werkt het? Deze behandeling bestaat uit drie stappen. Bij elke stap wordt er gebruik gemaakt van een pen met verwisselbare kop waarmee de gebruikte producten worden aangebracht. De eerste stap is een klassieke, handmatige reiniging van de huid, waarbij de eerste laag dode huidcellen opgezogen worden door een soort stofzuiger-achtig machientje. Tijdens deze stap wordt er gebruikgemaakt van glycolzuur en salicylzuur. Dan is het tijd om mee-eters en onzuiverheden te verwijderen en hydraterende, kalmerende crèmes over de hele huid te verspreiden. Indien nodig worden de laatste comedonen met de hand verwijderd. In de laatste fase wordt er een cocktail van hyaluronzuur, peptiden en antioxidanten aangebracht die tegelijk voeden en beschermen. Afsluiten doe je met een SPF-behandeling.

. © GF

Ons verdict? Hoewel het hele proces pijnloos is, is de ervaring niet zo ontspannend als een gezichtsbehandeling met de hand. Het machientje waarmee de behandeling gebeurt, zuigt en 'spuugt', maar het resultaat na de behandeling is ronduit verbluffend. De huid straalt en voelt erg zacht aan, tot enkele dagen nadien. Het enige struikelblok is de prijs. Wij betaalden 150 euro voor de basisformule. Wie daar ook nog een actieve booster, lichttherapie en een lymfatische drainage bij wil, moet al snel 235 euro neertellen voor 55 minuten.

We hebben deze behandeling getest bij Beauty by Kroonen in Brussel, maar deze service wordt ook op andere plekken aangeboden. Prijs: 235 euro. Meer info via hydrafacial.be

In 1u10 min: Skin Vital Concept

Wat is het ? Een drie-in-één behandeling ontwikkeld door de Duitse chemicus Barones Ulrike von Ginsheim met als doel huidveroudering tegen te gaan en de algemene conditie van de huid te verbeteren. De behandeling is pijnloos en geschikt voor alle huidtypes, ook de gevoelige. Hoofdrolspelers zijn de drie toestellen die je huid peelen, needlen en trainen, in combinatie met de plantaardige verzorgingsproducten ontwikkeld voor Skin Vital Concept.

Hoe werkt het? Na een grondige reiniging van de huid en het aanbrengen van een milde glyco peel worden de dode huidcellen verwijderd met de Power Peel, een pen met draaiende schijf die de losgekomen dode huidcellen afschraapt zonder de huid te beschadigen. Om de huid te kalmeren, wordt vervolgens een verkoelend compress aangebracht en een afkoelende crème.

Daarna is het de beurt aan de Lift L, een toestel met rijen microscopische naaldjes van chirurgisch staal die gaatjes maakt in je huid. Klinkt pijnlijk en scary, is het niet. Je voelt er niets van, maar het zorgt er wel voor dat de actieve bestanddelen van het daarop volgende serum en masker beter in de huid kunnen dringen. Afronden doe je met de Skin Fitness Massage, een soort van powerplate voor je huid, die op basis van trillingen de spieren in je gezicht traint, je bindweefsel versterkt en je bloedcirculatie stimuleert.

. © GF

Het verdict? Na de stress van meer dan een jaar thuiswerken en wat hormonale schommelingen was mijn huid aan een stevige opfrisbeurt toe. Crèmes geven me wel een tijdelijke glow, maar geen enkele zorgt echt voor verandering. Deze behandeling slaagt daar wel in. Uiteraard zag mijn huid er vlak na de behandeling stralend uit, dat is in de meeste gevallen zo, maar wat opvalt is dat het resultaat ook de dagen erna duidelijk zichtbaar blijft. Mijn huid voelt niet alleen zachter en egaler aan, ze ziet er ook gezonder uit. En dat zonder pijnlijke of heel ingrijpende procedures. Als dit het resultaat is na één behandeling, dan ben ik zeer benieuwd wat een kuur van 3, 6 of 9 sessies met mijn huid zal doen.

Wij hebben deze behandeling getest bij So Beautiful Skincare in Antwerpen, Leopoldstraat 35. Prijs: 145 euro. Meer info viasobeautiful-antwerp.be

In twee uur: SkinFusor-behandeling van Babor

Wat is het? Het Duitse merk Babor staat bekend om z'n gezichtsbehandelingen waarbij de producten zelf de show stelen. De Skinfusor is een uitzondering. Net als bij de Hydrafacial wordt er gebruik gemaakt van speciale pennen die ervoor zorgen dat de producten nog beter hun werk kunnen doen.

Hoe werkt het? Deze behandeling bestaat uit vier stappen, met vier verschillende penpunten, elk met een eigen missie. De eerste stap is net zoals bij de HyadraFacial een diepe reiniging die komaf maakt met onzuiverheden en dode cellen. In de volgende fase worden je poriën gezuiverd en je huidtextuur verfijnd met behulp van fruitzuur en een soort polijstpunt. Dan is het tijd voor hydratatie met hyaluronzuur en een micromassage. De echte ontspanning komt pas bij de laatste etappe. Die bestaat uit een hooggeconcentreerd serum, een van de specialiteiten van Babor en een ampul ceramiden die via een roller wordt toegediend. Als ontspannen afsluiter krijg je nog een deugddoende massage.

. © GF

Het verdict? De behandeling is pijnloos, maar soms een tikje oncomfortabel. Er wordt uitgebreid de tijd genomen voor elke fase, waardoor alle kritieke gebieden van de huid de nodige aandacht krijgen. Je voelt gewoon dat dit werkt. Babor hamert erop dat de inhoud van de ampullen over je hele huid verspreid moeten worden en die aanpak legt geen windeieren. Het resultaat is er meteen en is ronduit verbluffend. Een ideale behandeling voor een speciale gelegenheid, of om je huid een extra boost te geven bij de seizoenswisseling.

We hebben deze behandeling getest in de gloednieuwe flagshipstore van Babor in Brussel, maar verschillende instellingen in België bieden dit eveneens aan. Prijs: 240 euro voor 120 minuten. Meer info viababor-brussels.be

