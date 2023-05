Haarfijn uitgezocht: zijn deze 3 haarbehandelingen de moeite waard?

‘Skinification’ is een nieuwe beautytrend waarbij je niet enkel je haar, maar ook je hoofdhuid behandelt. Deze vorm van haarverzorging vind je niet alleen in kapsalons, maar ook in de luxeparfumerie. Onze redactie testte drie haarbehandelingen in de salon uit.

1 – Beauty-journaliste Isabelle Willot testte de Grand soin capillaire van Hair Rituel van Sisley.

De behandeling. Een diepe haarbehandeling op maat die een revitalisering van de hoofdhuid en het herstel van de haarvezel belooft.

De verwachtingen. Ik kleur mijn haar al vijf jaar niet meer en vermijd stylingproducten. Sinds enkele jaren gebruik ik een pre-shampoo of scrubmasker, gevolgd door een eenvoudige shampoo en de föhn. Ik wil vooral volume.

De ervaring. Sisley ontwikkelde voor zijn schoonheidsinstituten een haarbehandeling die op dezelfde manier verloopt als een gezichts- of lichaamsbehandeling. Met een vragenlijst wordt eerst achterhaald hoe je je haar verzorgt en wat je wilt verbeteren. Aan de hand van deze diagnose maakt de verzorger een keuze uit het assortiment producten, acht in totaal. In de cabine staat een fauteuil die horizontaal over een wastafel kan worden gekanteld. Ik kruip onder een dekbed, met mijn nek goed vrij, voor een sessie van meer dan een uur. Er wordt voortdurend warme stoom vrijgelaten, enerzijds om de hoofdhuid te ontgiften en de werkzame stoffen te laten inwerken, anderzijds om te voorkomen dat mijn hoofd koud wordt. Tijdens het aanbrengen van de verschillende balsems en maskers zorgen massages voor totale ontspanning.

Het resultaat. Naast het gevoel van welzijn heeft mijn haar zijn pep en zachtheid teruggekregen. Het effect houdt ongeveer tien dagen aan en kan worden behouden door thuis te kiezen voor een vereenvoudigde versie van deze luxebehandeling.

De prijs. 270 euro voor een behandeling van 1,5 uur. In de Sisley-huizen: Jean Stasstraat 18 in Brussel en Hopland 47 in Antwerpen.

2 – Chef mode Ellen De Wolf testte de Scalp Renewal Headspa & Treatment van Aveda.

De behandeling. Verzorging met het nieuwe Scalp Solutions-gamma van Aveda, dat belooft irritatie op de hoofdhuid te verzachten en de veroudering ervan – wat zorgt voor droog, fragiel en dunner wordend haar – tegen te gaan.

De verwachtingen. Ik heb sinds een jaar last van een licht jeukende hoofdhuid. Ik wisselde al enkele keren van shampoo, maar niets lijkt echt te helpen. Ik hoop dat deze behandeling mijn hoofdhuid tot rust zal brengen.

De ervaring. Er wordt een exfoliërende pre-shampoo met salicylzuur op mijn droge hoofdhuid aangebracht, waarna met de hulp van een borstel alle onzuiverheden van mijn hoofdhuid worden losgemaakt. Je kunt het vergelijken met dry brushing van de huid. Daarna volgt een wasbeurt met een heerlijk geurende, balancerende shampoo en conditioner uit het vegan gamma. Mijn hoofdhuid tintelt en voelt verfrist aan. Nadien wordt nog een voedend masker uit de Botanical Repair-lijn aangebracht, zodat ook mijn haar wat extra liefde krijgt. Ik word uiteraard niet met een nat hoofd naar huis gestuurd, maar krijg om af te ronden een vakkundige föhnbeurt.

Het resultaat. Mijn hoofdhuid voelt fris aan en mijn haar ziet er, mede dankzij het föhnen, geweldig uit. Eén behandeling is echter onvoldoende om een geïrriteerde hoofdhuid te kalmeren. Daarom wordt aangeraden om de behandeling een keer per maand te herhalen en ook thuis de producten te gebruiken. Na anderhalve week, en dus enkele wasbeurten, merk ik al een verbetering op.

De prijs. 55 euro voor een behandeling en föhnbeurt van één uur bij Mo’Na, Korenmarkt 49 in Mechelen. De prijs kan variëren per Aveda-salon.

3 – Journaliste Aylin Koksal testte de vloeibare haarverzorging Fusio-Dose van Kérastase.

De behandeling. Deze vloeibare verzorgingsbehandeling bestaat uit een op maat gemaakte cocktail van boosters en concentraten om het haar en de hoofdhuid onmiddellijk te transformeren.

De verwachtingen. Mijn haar is van nature erg droog. Daarom doe ik maandelijks een glanskleuring, gebruik ik wekelijks haarolie en dagelijks een leave-in-conditioner. Ik zoek een behandeling die mijn haar van binnenuit voedt en hydrateert.

De ervaring. Voor de behandeling haalt de kapper een reeks ampullen en flacons tevoorschijn en ik waan me heel even in een laboratorium. Ze leert me dat er zes concentraten en vijf boosters – en dus dertig mogelijke combinaties – zijn om elk haarprobleem aan te pakken. Na een kort gesprek stelt ze een diagnose en bereidt ze ter plekke een mix van niacinamide en cameliaolie om het haar vanbinnen te voeden. De kapper begint met een grondige wasbeurt, masseert dan de heerlijk geurende behandeling in en laat die vijf minuten met een warme handdoek op mijn haar intrekken. Die laatste stap is eigenlijk niet nodig, leer ik later, maar de hitte zorgt wel voor een zengevoel. Dan volgt nog een ontspannende hoofdhuidmassage en wordt een masker in de lengtes gemasseerd.

Het resultaat. De eerste dagen na de behandeling voelt mijn haar gehydrateerd en zijdezacht aan. Het effect verdwijnt echter na enkele wasbeurten.

Prijs. 18 euro bij Level4Hair Douaneplein 1, 2940 Stabroek, exclusief styling. De prijs verschilt van salon tot salon en duurt ongeveer 1 uur. Beschikbaar in alle Kerastase-salons.