Inspiratie nodig voor make-up looks op kerst en nieuwjaar? Sluit het jaar in schoonheid af met deze drie looks van de hand van visagiste Ines Borgonjon.



Deze eerste look is eenvoudig en elegant, de focus gaat vooral naar de lippen. Wat je hiervoor nodig hebt is je eigen foundation, een concealer, bronzer, blush, highlighter, mascara, een lipliner en een rode lippenstift. Fan van smokey eyes? Deze warme look kun je eenvoudig nabootsen in een paar stappen. Is oranje volgens jou niet flatterend? Think twice! Deze statement liplook is namelijk gecreëerd met behulp van de iconische 'orange Boîte' lippenstift van Hermès.