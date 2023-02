DIY: drie make-uptrends recht van de catwalk

Op de catwalk volgen ook de make-uptrends elkaar op. Deze drie details maken alvast het verschil.

1. Latexrood

De Kardashians maakten jarenlang reclame voor een matte look voor de lippen, maar anno ’23 maken felrode lippen met een latex- of vinyleffect een comeback. We zagen ze op de catwalk onder meer bij Moschino en in Chanels jongste haute-coutureshow. Opgelet: het gaat minder om glans dan om textuur. Werk dus in laagjes door met je potlood – ton sur ton – eerst de contouren te tekenen en de buitenste zones van je lippen in te kleuren, om vervolgens een laagje dikker en romiger rood aan te brengen. Daarbij gebruik je best een penseel en begin je in het midden, zeker als je met een vollere mond gezegend bent.

Moschino © Salvatore Dragone/launchmetrics.com/spotlight

2. Spelen met eyeliner

Het hoofdpersonage van Netflix-hit Wednesday was nog geen fenomeen toen Peter Philips in oktober, geheel volgens de codes van de neo-grunge, uitpakte met een slim spel van lijnen op de prêt-à-portershow van Dior. “Ik trek eerst een strakke, zwarte lijn aan de basis van de bovenste en onderste wimpers”, legde Philips uit. “Vervolgens trek ik een precieze rechte lijn in de buitenste hoek voor een ruwe afwerking. Maar de verrassing zit in de binnenhoek van de oogleden, waar twee lijnen elkaar kruisen en grafisch samenvloeien.” Wil je je blik nog versterken, accentueer dan de binnenkant van de ogen met kohl.

Dior © GF/ DIOR

3. Subliem naakt

Een perfect gehydrateerde huid die sproeten en micro-imperfecties toont: op de catwalk hebben de verhullende foundations hun beste tijd gehad. De ‘clean girl’-look van TikTok laat zich ook daar gelden. Hoe je die deze zomer een vleugje glamour kunt geven, zagen we op Elie Saabs jongste haute-coutureshow. Maak je mond op met een olie of transparante glans, en zet dan een delicaat gouden lijntje op je cupidoboog.