De Britse reclamewaakkhond Advertising Standards Authority (ASA) heeft beslist dat influencers geen filters meer mogen gebruiken wanneer ze reclame maken voor een huidverzorgingsproduct of andere cosmetica.

Britse influencers mogen geen gebruik meer maken van filters die oneffenheden in hun huid maskeren wanneer ze schoonheidsproducten promoten. Dat oordeelde de ASA, die stelt dat de filters misleidend werken, omdat ze de werking van een bepaald schoonheidsproduct te rooskleurig voorstellen en consumenten zo op het verkeerde pad zetten. Doen ze het toch, dan wordt de post verwijderd en komt dat de reputatie van de influencer niet ten goede.

De beslissing komt er na een campagne op de sociale media, gestart door make-upartieste Sasha Pallari. Vergezeld van de hashtag #filterdrop pleitte ze sinds afgelopen zomer voor eerlijkere posts op Instagram, inclusief realistische huid. Pallari is tijdens een interview aan BBC dan ook razend enthousiast over het nieuwe verbod: 'Eindelijk wordt het schadelijke effect van dit soort praktijken op sociale media serieus genomen. Dit is een enorme stap voorwaarts in de manier waarop cosmetica online geadverteerd wordt.'

Toch is de make-upartieste nog niet klaar met de kwestie. Ze had immers drie doelen met haar actie, waarvan op dit moment enkel de nieuwe regelgeving van de ASA en vrouwen aanmoedigen hun zelfbeeld niet te laten afhangen van filters al vervuld zijn. Het liefst ziet zij gezichtsvervormende filters compleet geband op Instagram. Daarmee doelt ze op filters die de neus versmallen, lippen dikker maken en kaaklijnen gepronoceerder doen uitkomen. 'Denken de personen die deze filters maken dat dit schoonheid is?'

