De Belgische beautysalons zijn vragende partij voor een verplichte en onmiddellijke sluiting. Ze vinden de werkomstandigheden te risicovol.

Iemand die beautybehandelingen uitvoert, raakt gemiddeld vijftien tot twintig mensen aan per dag en werkt op dertig centimeter afstand van zijn klanten. Dat druist lijnrecht in tegen het advies dat vandaag wordt gegeven om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom pleit de Belgische Beauty Federatie nu voor een verplichte en onmiddellijke sluiting van alles schoonheidsinstituten.

Uit een poll die de federatie afgelopen weekend hield, bleek dat net geen negentig procent voor een volledige stopzetting van de behandelingen is. 'Social distancing tussen twee klanten, maar niet tussen behandelaar en klant, houdt geen steek', klinkt het bij de organisatie. 'Zolang deze maatregel niet unilateraal wordt toegepast, mist hij zijn effect en bestaat het risico dat de beauty professional een verspreider wordt.'

Positieve kant

Een onmiddellijke sluiting kan hard klinken, maar de sector ziet ook positieve effecten. Zo hebben heel wat schoonheidsspecialisten een achtergrond in de medische wereld, bijvoorbeeld in de verpleging. Zij zouden nu kunnen inspringen in de ziekenhuizen, waar een grote druk ligt op het personeel. Daarnaast beschikken alle schoonheidsinstituten samen over een grote voorraad mondmaskers, die massaal gedoneerd zouden kunnen worden aan de ziekenhuizen waar een acuut tekort is.

De sector legt haar voorstel tot sluiting vandaag nog op tafel bij de overheid.

Iemand die beautybehandelingen uitvoert, raakt gemiddeld vijftien tot twintig mensen aan per dag en werkt op dertig centimeter afstand van zijn klanten. Dat druist lijnrecht in tegen het advies dat vandaag wordt gegeven om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom pleit de Belgische Beauty Federatie nu voor een verplichte en onmiddellijke sluiting van alles schoonheidsinstituten. Uit een poll die de federatie afgelopen weekend hield, bleek dat net geen negentig procent voor een volledige stopzetting van de behandelingen is. 'Social distancing tussen twee klanten, maar niet tussen behandelaar en klant, houdt geen steek', klinkt het bij de organisatie. 'Zolang deze maatregel niet unilateraal wordt toegepast, mist hij zijn effect en bestaat het risico dat de beauty professional een verspreider wordt.'Een onmiddellijke sluiting kan hard klinken, maar de sector ziet ook positieve effecten. Zo hebben heel wat schoonheidsspecialisten een achtergrond in de medische wereld, bijvoorbeeld in de verpleging. Zij zouden nu kunnen inspringen in de ziekenhuizen, waar een grote druk ligt op het personeel. Daarnaast beschikken alle schoonheidsinstituten samen over een grote voorraad mondmaskers, die massaal gedoneerd zouden kunnen worden aan de ziekenhuizen waar een acuut tekort is.De sector legt haar voorstel tot sluiting vandaag nog op tafel bij de overheid.