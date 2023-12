Baden in bier: zijn bierspa’s echt zo goed voor je haar en huid?

Vorig jaar introduceerde Thermae 2000 hun bruisende wijnbaden. Dat was zo’n groot succes dat het wellnesscentrum in Valkenburg besloot om hetzelfde te lanceren met bier. Deze behandeling belooft een ultieme ervaring op de Cauberg en beweert talloze voordelen te hebben voor je haar en huid. Maar is het écht de moeite waard? Wij namen de proef op de som.

Bierspa’s zijn populair. In ons land alleen zijn de voorbije jaren drie plekken opgedoken waar je in bier kunt badderen. Ook bij onze noorderburen slaat het concept aan. Net over de grens in het charmante Valkenburg testten we daarom een nieuwe bierspa uit. ‘Is baden in alcohol niet het slechtste wat je kunt doen voor je huid en haar?’, vraag je je misschien af. Wel, het bierbad van Thermae 2000 is duidelijk niet gevuld met alcohol, maar met de ingrediënten die in bier zitten. Gedurende een half uur kun je ontspannen in een jacuzzi gevuld met onder andere hop, mout en gist, afkomstig uit de brouwprocessen van de in Maastricht gevestigde brouwerij Klinker. En dat met uitzicht op glooiende Limburgse boslandschappen.

Baden met een uitzicht

Onstpannend is dobberen in een bad met prachtig uitzicht zeker, maar heeft het ook voordelen voor je huid en haar? ‘Bier is rijk aan vitamine B, antioxidanten en actieve enzymen. Hierdoor wordt de huid zacht en soepel en gaat je haar mooi glanzen’, zegt Davey van Keulen, wellnessmanager bij Thermae 2000. Het kiezelgehalte van de hop zou bovendien wonderen doen om de poriën van de huid te reinigen. Deze theorie stellen we graag op de proef: samen met een medewerker begeven we ons naar een afgezonderde privéruimte in de openlucht, waar andere gasten geen toegang hebben. Het uitzicht op de bossen van het Zuid-Limburgse heuvelland is ronduit betoverend, die belofte wordt dus meteen ingelost. Voordat we in het bad vol geurende hopbloemen stappen, smeren we ons in met bodyscrub. En dan is het tijd voor 30 minuten relaxatie.

Bierdegustatie

Tijdens het badderen worden we extra in de watten gelegd met drie lokale biertjes die afkomstig zijn van het nabije Brouwerij Klinkers. In dat korte halfuurtje laat de alcohol zich door de warmte heel snel voelen. En de hopbloemen blijven in het haar en in elke huidplooi hardnekkig kleven. Een glamoureuze ervaring? Niet bepaald, maar het zorgt wel voor de nodige hilariteit.

Na een halfuur is het eindelijk tijd om uit het bad te stappen. We spoelen het ‘bier’ van ons af en ontdoen ons (met enige moeite) van de hopbloemen. Het effect? Onze huid voelt zijdezacht aan, dat moeten we toegeven. De geur van de hopbloemen blijft nog geruime tijd aanwezig. Of dat positief is, is uiteraard subjectief. Ook ons haar glanst meer dan gewoonlijk, maar het is niet helemaal duidelijk of dat het gevolg is van het bierbad. Het enige minpunt? In de dagen erna verschijnen een paar ongewenste puistjes op onze huid. Wellicht waren de achtergebleven hopbloemrestjes daar de boosdoeners.



Aanrader?

Is een duik in de bierbad het proberen waard? Dat hangt een beetje af van je verwachtingen. Als je denkt dat je na een halfuurtje een zichtbaar verschil gaat merken, dan moeten we je teleurstellen. Maar voor de bierfanaten die op zoek zijn naar een unieke wellness-ervaring, is dit zonder twijfel een leuke aanrader. Al doe je het alleen maar voor het fantastische uitzicht.