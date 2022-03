Gelaatsverzorging wordt meer en meer genderneutraal. Maar scheren, en al wat daarbij hoort, blijft een van de laatste bastions van mannencosmetica.

Voor een gladde scheerbeurt met een scheermes moet het mes tot wel vijftien keer over dezelfde zone glijden. Je loopt evenveel kans op miniwondjes die kunnen leiden tot sneetjes, roodheid of irritatie. Om het branderige gevoel te temperen, grijpen veel mannen naar producten met alcohol. Dat gebruik vindt zijn oorsprong bij professionele barbiers, die tot in de 18de eeuw ook vaak 'chirurgen' waren. In dezelfde eeuw werd eau de cologne ontwikkeld en gretig gebruikt.

Pas in de jaren 50 werd aftershavelotion een gesofisticeerd product door componenten toe te voegen met hydraterende, littekenherstellende of samentrekkende eigenschappen. Ook de textuur evolueerde naar een balsem of emulsie, met minder alcohol, dat een uitdrogend effect heeft en irritatie kan veroorzaken.

Weinig of niet geparfumeerde, genderneutrale gelaatverzorgingsproducten winnen terrein, maar aftershaves afgeleid van bestsellers uit de mannenparfumerie blijven populair. Zodra een bepaalde geur aanslaat, volgt de groominglijn, die parfumeert én verzorgt. Een aftershave dient niet ter vervanging van een parfum, maar om het effect te versterken.

Dit verfijnde, wat ouderwets aandoende ritueel vindt steeds meer ingang bij jongeren, die, ook al scheren ze zich niet elke dag, graag de traditionele instrumenten gebruiken. Aftershavelotions roepen herinneringen op. Een jongeman associeert een product dan misschien met zijn vader of grootvader. Een manueel aangebracht parfum - lotion wordt met de platte hand uitgesmeerd op wangen en hals - is veel indringender dan een simpele spray en zul je altijd opsnuiven bij een knuffel of een kus.

1. Aftershavebalsem Bleu de Chanel, Chanel, 52 euro voor 90 ml. 2. Aftershavelotion Invictus, Paco Rabanne, 55,50 euro voor 100 ml. 3. Aftershavelotion Terre d'Hermès, Hermès, 71 euro voor 100 ml. 4. Aftershavelotion Le Mâle, Jean Paul Gaultier, 62 euro voor 125 ml. 5. Aftershavebalsem Sauvage, Dior, 63 euro voor 100 ml. © Naomi Kolsteren

Voor een gladde scheerbeurt met een scheermes moet het mes tot wel vijftien keer over dezelfde zone glijden. Je loopt evenveel kans op miniwondjes die kunnen leiden tot sneetjes, roodheid of irritatie. Om het branderige gevoel te temperen, grijpen veel mannen naar producten met alcohol. Dat gebruik vindt zijn oorsprong bij professionele barbiers, die tot in de 18de eeuw ook vaak 'chirurgen' waren. In dezelfde eeuw werd eau de cologne ontwikkeld en gretig gebruikt. Pas in de jaren 50 werd aftershavelotion een gesofisticeerd product door componenten toe te voegen met hydraterende, littekenherstellende of samentrekkende eigenschappen. Ook de textuur evolueerde naar een balsem of emulsie, met minder alcohol, dat een uitdrogend effect heeft en irritatie kan veroorzaken.Weinig of niet geparfumeerde, genderneutrale gelaatverzorgingsproducten winnen terrein, maar aftershaves afgeleid van bestsellers uit de mannenparfumerie blijven populair. Zodra een bepaalde geur aanslaat, volgt de groominglijn, die parfumeert én verzorgt. Een aftershave dient niet ter vervanging van een parfum, maar om het effect te versterken. Dit verfijnde, wat ouderwets aandoende ritueel vindt steeds meer ingang bij jongeren, die, ook al scheren ze zich niet elke dag, graag de traditionele instrumenten gebruiken. Aftershavelotions roepen herinneringen op. Een jongeman associeert een product dan misschien met zijn vader of grootvader. Een manueel aangebracht parfum - lotion wordt met de platte hand uitgesmeerd op wangen en hals - is veel indringender dan een simpele spray en zul je altijd opsnuiven bij een knuffel of een kus.