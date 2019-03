7 op 10 vrouwen herkent zich niet in mediabeelden

Een onderzoek dat Dove liet uitvoeren, toont aan dat foto's van vrouwen die verspreid worden door reclame en nieuwsmedia niet representatief zijn.

Edelman Intelligence voerde in opdracht van Dove een wereldwijd onderzoek uit naar de impact van stereotypes op het gebied van schoonheid. De studie werd uitgevoerd tussen december 2018 en februari 2019. Meer dan negenduizend vrouwen tussen achttien en vierenzestig jaar, verspreid over elf landen, werden bevraagd.

De landen werden geselecteerd om een diverse groep vrouwen - op vlak van cultuur, geloofsovertuiging, sociale druk en socio-economische achtergrond - te verkrijgen. Vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, China, Japan, India en Rusland kregen vragen voorgelegd over schoonheid en representatie van vrouwen in mediabeelden. In België voerde Dove onlangs ook een studie uit, waaruit bleek dat een op vier jonge meisjes druk voelt om online mooi over te komen.

Hoe kijken jonge Belgische meisjes naar hun uiterlijk in een wereld die gedomineerd wordt door likes en looks? Lees: Please like me

Angst

Maar liefst zeventig procent van de ondervraagde vrouwen gaf aan niet het gevoel te hebben dat de beelden die ze elke dag te zien krijgen hen vertegenwoordigen. Op Getty Images is het gebruik van de zoekterm 'echte mensen' het afgelopen jaar met 192 procent gestegen, voor 'diverse vrouwen' wordt er een stijging van 168 procent opgetekend en er werd 187 procent meer gezocht naar 'dikke vrouwen'.

Dove, Getty & GirlGaze werkten samen aan #ToonOns (beeld uit Frankrijk) © Myriam Meloni/Getty Images

Er is dus wel degelijk vraag naar meer realistische en diverse voorstellingen van vrouwelijke schoonheid. Driekwart van de vrouwen uit de studie wil dat media- en reclamemakers beter hun best doen. Bovendien stelt zevenenzestig procent dat de druk van deze beelden een drijvende kracht is achter angstgevoelens over uiterlijke schoonheid. Zeven op tien vrouwen geeft aan dat ze druk voelen om te streven naar onrealistische schoonheidsidealen door de constante aanwezigheid van dit soort beelden.

Toon ons

Dove sloeg daarom de handen in elkaar met Getty Images en Girlgaze om samen met vrouwen wereldwijd diverser fotomateriaal beschikbaar te maken. Samen lanceren ze het project #ToonOns (#ShowUs). Concreet houdt het in dat er meer dan vijfduizend foto's werden genomen om een collectie aan te leggen van vrouwen wereldwijd. De beelden tonen vrouwen zoals ze echt zijn. Het project #ToonOns heeft als doel om de mediawereld te helpen om de manier waarop vrouwen worden voorgesteld bij te sturen, met als resultaat een diverser en inclusiever visueel landschap.

Dove, Getty & GirlGaze werkten samen aan #ToonOns (beeld uit Rusland) © Sasha Shtepo

Ongeretoucheerde beeldbank

Er werden vrouwen uit meer dan negenendertig landen voor de lens gehaald. Ook de fotografen zijn vrouwen, die oog hebben voor de verschillende culturele nuances en diversiteit. Er werden uiteraard geen digitale aanpassingen gedaan. Iedere vrouw die werd gefotografeerd, heeft bovendien haar schoonheid in haar eigen woorden beschreven. Ze mochten zelf kiezen welke zoektermen bij hun foto's komen te staan.

Meer info en beelden via Dove.com/showus