Stockbeelden zoeken kan een behoorlijk intensieve opgave zijn. Zeker wanneer je niet wil vervallen in clichés. Broadly was het beu dat er amper foto's van transgenders en non-binaire modellen te vinden zijn en lanceerde dan maar zelf een genderinclusieve beeldbank.

Onder de noemer 'The Gender Spectrum Collection' introduceert Broadly een reeks genderinclusieve stockbeelden. In de online bibliotheek vinden we meer dan 180 foto's van 15 trans- en non-binaire modellen, die gratis beschikbaar zijn voor het brede publiek.

Transvrouw Zackary Drucker, tv-producent van onder meer de show Transparent, stond achter de camera. Het doel is een betere representatie van de trans- en non-binaire gemeenschap. Beeldbanken zoals Getty en Shutterstock geven aan dat de zoekopdrachten met staakwoorden genderfluïde, transgender en non-binair de voorbije jaren de hoogte in zijn gegaan. De resultaten zijn echter bedroevend.

Doktersbezoek © The Gender Spectrum Collection

Broadly bleef niet bij de pakken zitten en verzamelde zelf een team om dit gat in de markt te vullen. Het mediakanaal moedigt iedereen aan om deze beelden te gebruiken voor artikels over allerlei onderwerpen: van liefde tot de werksfeer, van een pizzafeestje tot een yogapose. Het platform hoopt aan te tonen dat hoe mensen zichzelf identificeren op vlak van gender niet per se hun identiteit moet definiëren. Transgender of non-binair zijn betekent niet dat je niet dezelfde interesses, talenten en jobs kunt hebben dan de rest van de bevolking. Hoe meer koppels, dokters, yogi's, koks en zakenvrouwen we uit de transgendergemeenschap zien, hoe beter.

Raadpleeg de genderinclusieve beeldbank via broadlygenderphotos.vice.com. Vergeet niet The Gender Spectrum Collection te vermelden wanneer je een van de beelden wil gebruiken.

Gaming © The Gender Spectrum Collection

Feestje met vrienden © The Gender Spectrum Collection