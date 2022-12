10 Belgische beautyboxen voor onder de kerstboom

De beautybox hoeft niet beperkt te blijven tot de traditionele combinatie ‘parfum + douchegel’ die je bij de ingang van alle grote parfumwinkels vindt. Wij bieden je een selectie boxen van 100% Belgische merken of van lokale winkels, perfect om je geliefden mee in de bloemetjes te zetten.

Haast je, want de meeste van deze formaten zijn alleen beschikbaar tijdens de feestdagen en in beperkte oplagen. En geen nood voor wie niet fysiek tot de winkels geraakt: alle boxen zijn ook online te koop.

1. Hand Wash box en Secret Santa envelop, Miglot

Met de oprichting van het Miglot Fragrance Lab heeft Kristof Lefebre niet alleen zijn droom om parfumeur te worden verwezenlijkt. Hij biedt ook duurzame objecten aan die verband houden met zijn beroep als parfumeur. In deze doos vindt u een elegante hervulbare handzeepdispenser, verkocht met een fles vloeibare zeep van één liter. Er is ook een Miglot x De Witte Lietaer gastendoek. Voor de geur kunt u kiezen uit vier verschillende geuren.

© Miglot

Voeg er ook een Secret Santa-geurpatroontje. Ze geuren je lades of je auto heerlijk tijdens de feestdagen.

© Miglot

De parfumeur heeft als bonus twee gouden keramiekjes in de enveloppen verstopt. Als je er een vindt, win je een workshop in zijn atelier, een overnachting voor twee in het YALO Urban Boutique Hotel in Gent, én een bon voor 200 euro.

www.miglot.com

2. Coffret Home Spa, Susanne Kaufmann

© Susanne Kaufmann

Dit seizoen biedt Susanne Kaufmann opnieuw een ontdekkingskit aan voor de feestdagen. Het bevat zes producten in reisformaat. Ideaal om mee te nemen op reis of voor een tiendaagse onderdompeling thuis. Alle producten zijn zorgvuldig geselecteerd uit de bestsellers van het Oostenrijkse merk dat bekend staat om zijn formules op basis van natuurlijke ingrediënten.

De verpakking is in 2022 volledig duurzaam ontworpen. Zo is alles gemaakt van gerecycleerde en recycleerbare materialen.

Home Spa Collection, 65 euro.

Verkrijgbaar bij Fin du Jour in Antwerpen en Beauty by Kroonen in Brussel.

3. Soda box, Bobone

© Bobone

Bij Bobone ruiken alle producten naar appeltaart. En dat is ook wel begrijpelijk als je kijkt naar de ingrediëntenlijst van dit Belgische merk uit Libin. Biologische kruiden, gastronomische suiker, lokaal geproduceerde bijenwas en plantaardige oliën zitten in 100% natuurlijke formules. Voor de feestdagen biedt Bonone verschillende dozen aan. Onze favoriet is die met minipakketten, ideaal om het merk te introduceren bij iemand die het niet kent. De doos bevat ook een kleine rugzak en een katoenen etui. Je krijgt er zowel lichaams- als gezichtsverzorgingsproducten bij.

Soda box, 61,50 euro.

www.bobone.be

4. Ritueel van de baard Set, Maison Eole

© Maison Eole

Het is niet altijd gemakkelijk om mannen ervan te overtuigen hun huid te verzorgen. Deze feestelijke kit is vooral bedoeld voor degenen die hun baard willen onderhouden. Alle producten van dit vorig jaar gelanceerde Belgische merk zijn gebaseerd op actieve ingrediënten van de wijnstok. Het serum bevat druivenpitolie en ricinusolie. Het maakt het haar glanzender en voedt de huid onder de baard voor meer comfort. Daarnaast is er een tweede serum dat wallen en donkere kringen aanpakt. En het is ook de gloednieuwe Belgische Spritz bij die onlangs nog gelanceerd is door Chant d’Éole.

www.maisoneole.com en de apotheker

5. Wellness set, Moment of Rest

© Moment of rest

Dit is het ideale en goedkope geschenk voor alle badliefhebbers. De set bevat twee flessen van recyclebaar glas. De eerste bevat rozenbadzout uit de Dode Zee. En in de tweede vind je schuimende en vloeibare zeep. Deze kit is speciaal samengesteld door Ciska Dings voor de webwinkel die zij drie jaar geleden lanceerde.

Giftbox Moment of Rest, 18 euros

www.thingsbydings.com

6. Rituel Sorcière box, Delbôve

© Delbôve

Dit Belgische merk, opgericht in 1967, wist toen al hoe de beauty-liefhebbers vandaag te bekoren. De formules bestaan voor meer dan 90% uit natuurlijke ingrediënten. Het sterproduct – Crème Sorcière – is een twee-in-één product dat kan worden gebruikt om de huid zowel te hydrateren als te beschermen. Maar ook om het schoon te maken: daarvoor hoef je het product alleen maar te emulgeren met Eau Sorcière, een distillaat van plantenextracten. Deze ontdekkingskit wordt aangeboden tegen een lagere prijs dan de twee producten. Het bevat ook een spons en een kom die ideaal zijn voor het bereiden van de emulsie. Het perfecte geschenk voor liefhebbers van natuurlijke cosmetica, die houden van een minimalistische routine.

www.delbove.com

7. Set van 3 badmacarons, Bubbles at Home

© Bubbles at Home

Het verhaal van Bubbles at Home begon in Brugge met een zeepje gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Dit familiemerk is sindsdien gediversifieerd en biedt een hele reeks hygiëneproducten aan, waaronder bubbelbaden in de vorm van bitterkoekjes. Deze kunnen afzonderlijk worden gekocht of in kleine trio-doosjes voor onder de kerstboom of in de kerstkousen.

www.bubblesathome.be

8. Festive Baubles Xmas 22 Collectie, Molton Brown

© Molton Brown

Het Britse merk dat bekend staat om zijn geurende lichaamsproducten biedt elk jaar feestelijke geuren die naar de winter ruiken. Deze zijn ook verkrijgbaar in kleine kerstballen. Perfect voor het versieren van de boom. Deze zijn bovendien per stuk verkrijgbaar. Wil je er meerdere tegelijkertijd? Dan is het interessanter om een heel doos te kopen.

Feestelijke kerstballen set, €35.

Beschikbaar op www.senteursdailleurs.com

9. Make My Jingle Bell box, Label Chic selectie

Make My Jingle Bell box, Label Chic selectie

Deze originele doos is zorgvuldig samengesteld door Océane Taquoi, de oprichtster van de Label Chic boetiek in Brussel, en staat geheel in het teken van vrouwelijk welzijn en plezier. Deze combinatie van producten is ontworpen, verzekert ze, voor ‘je lichaam, je aanraking, je zintuigen om zelfontdekking aan te moedigen’. Het bevat een zeep, een elegante vibrator en een verzorgende olie voor de intieme delen. Allemaal voor 30 euro minder dan de gecombineerde prijs van de producten.

Als u voor meer dan 250 euro koopt, ontvangt u een Maison Elise etui gevuld met verrassingen ter waarde van 210 euro… Maar opgelet: dit is een aanbod beperkt tot de omvang van de voorraad.

www.labelchic-brussels.com

10. Day & Night set, Comfort Zone

©Dag & Nacht set, Comfort Zone

Dit Italiaanse merk, opgericht in 1996, zet zich al sinds het begin in voor duurzaamheid. De schone en veganistische formules worden nog steeds in Parma ontwikkeld. Comfort Zone staat ook bekend om zijn internationale netwerk van luxe spa’s en is ook verkrijgbaar in selectieve verkooppunten zoals Paruma in Antwerpen. Deze elegante doos bevat twee best verkopende behandelingen en vier ampullen voor 15% minder dan de prijs van de twee potten crème samen. De perfecte combinatie om de winter tegemoet te treden en je huid te verwennen.

www.parfuma.com