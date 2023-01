Wat is het moedigste dat jij ooit hebt gedaan? en 70 andere vragen om aan je (groot)ouders te stellen

Zelfs als je veel tijd doorbrengt met je familie, weet je misschien niet zo veel over je familiegeschiedenis als je denkt, stelt de Amerikaanse antropologe Elizabeth Keating. Ze stelde een vragenlijst op die daar verandering in brengt. Wij selecteerden 70 vragen die als gespreksstarter kunnen dienen.

Hoe verhalen van generatie op generatie worde doorgegeven is een van de dingen die antropologen onderzoeken. Maar Elizabeth Keatings motivatie om op zoek te gaan naar de goede vragen om aan grootouders, ouders en andere senioren van je familie of omgeving had een persoonlijke motivatie. Ze had haar moeder geïnterviewd, maar dat was niet gelopen zoals ze had gehoopt. “Ik was te veel haar dochter gebleven, en ik stelde alleen vragen over dingen die ik eigenlijk al wist.” Ze werkte een vragenlijst uit rond verschillende onderwerpen, stuurde haar studenten aan de universiteit van Texas op pad en schreef het boek The Essential Questions. Hun kindertijd, vriendschappen, waar ze in geloven en hoe ze naar hun lichaam keken, waar ze bang van waren of blij van werden: wij kozen er de boeiendste uit. Laat je inspireren tot een verrassend gesprek met je familieleden.

Waar ben je geboren? Ken je verhalen over die dag, of over je babytijd? Hoe zag het huis eruit waar je bent opgegroeid? Wat was je favoriete plekje?

Hoe verliep een doorsnee dag in je kindertijd? En je tienertijd? Hoe hield je jezelf bezig in je vrije tijd? Is er een bepaalde periode waar je leuke of net slechte herinneringen aan hebt? Gingen jullie op vakantie? Hoe zagen die eruit?

Wat hebben je ouders je geleerd? Wat voor ouders waren ze? Waar waren ze streng op en waar niet? Waar werd er wel en niet over gesproken? Waren het knuffelaars? Op wie lijk je het meeste? Hoe zat het met je grootouders? En de rest van je familie? Hoe ging een dag op school? Is er iets over je familie dat je graag vroeger had geweten?

Heb je een object dat je aan je kindertijd herinnert? Wat heb je al je hele leven bijgehouden en waarom? Heb je nog iets dat van je ouders of grootouders komt?

Hoe zag je sociale leven er uit? Hoe was je relatie met je broers en zussen? Hoe ging je met volwassenen om? Wat voor vriendschappen had je? Welke ontmoetingen ben je nooit vergeten? Welke mensen mis je het meest? Waren er grote verschillen tussen jongens en meisjes?

Was je bezig met hoe je eruitzag? Wat was je kledingsstijl? Herinner je je een favoriet kledingsstuk? Of kapsel? Was uiterlijk iets waar met je ouders over gediscussieerd werd? Waren er dingen die echt niet konden?

Herinner je je een moment waarop je wist: dit is wie ik ben? Wat voor kind/tiener/jongvolwassenen was je? Wat (en wie) heeft je echt gevormd? En is wie je bent verandert doorheen de tijd?

Hoe zat het met verliefdheden en relaties in je tienertijd? Wat waren je verwachtingen? Waar leerde je je eerste lief kennen? Wanneer wist je: met deze persoon wil ik mijn leven doorbrengen?

Hoe zijn de dingen waar je echt in gelooft veranderd doorheen je leven? Wie had er invloed op wat je gelooft? En op wat je belangrijk vindt? Hoe vind je dat de maatschappij best georganiseerd wordt? Zijn er dingen waarvan je vindt dat ze vroeger echt beter waren? En wat wilde je echt aan je eigen kinderen doorgeven?

Waar je als kind bang van? En als jongvolwassene? Wat is het moedigste dat je ooit gedaan hebt?

Waar was je zelfzeker over? Waar haalde je dat zelfvertrouwen uit?

Wat zal je nooit vergeten? Welke gebeurtenis of ontmoeting heeft het meeste indruk gemaakt? Welke uitspraak van een ouder of grootouder is je altijd bijgebleven?

Zijn er dingen die je graag aan je jongere zelf zou willen zeggen? Dingen die je graag had willen weten toen je jonger was? Heb je onvervulde ambities?

Wat zou je graag willen dat mensen van je wisten? Heb je een vaardigheid of passie waar niemand weet van heeft? Was je uitzonderlijk goed in iets als kind of tiener? Is er iets waarvan je het gevoel hebt dat je het gemist hebt? Of iets dat je absoluut graag nog wil doen?

