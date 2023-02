Waarom zijn alcoholvrije dranken zo duur?

Alcoholvrije dranken mogen dan wel goed zijn voor je gezondheid, maar ze zijn niet per se goed voor je portemonnee. Vaak kosten ze evenveel als hun alcoholische tegenhangers, ook al zijn ze niet aan dezelfde accijnzen onderworpen.

Zijn de prijzen van niet-alcoholische dranken willekeurig vastgesteld en gebaseerd op de prijzen van alcoholische dranken? Niet zo snel, zegt For Georges, een platform die de referentie is voor sterke dranken en mocktails. Het creëren van alcoholvrije gedistilleerde dranken kost ontzettend veel tijd én geld in onderzoek en ontwikkeling – volgens For Georges gaat het zelfs om meerdere jaren.

‘Hoewel water goedkoper is dan alcohol, is het minder efficiënt in het extraheren en transporteren van smaken. Ethanol is een oplosmiddel dat smaakstoffen uitzonderlijk effectief kan vastleggen. Alcoholvrije gedistilleerde dranken gebruiken het oplosmiddel op een bepaald moment in het productieproces, vóór de dealcoholisatie’

Daarbij komt ook een grote hoeveelheid planten te kijken: ‘Om de kracht van alcohol te vervangen, heb je een grote hoeveelheid planten en andere natuurlijke essences’ ,klinkt het bij For Georges. ‘Maar denk ook de hygiëne die nodig is om te voorkomen dat bacteriën de flessen binnendringen, aangezien water, in tegenstelling tot alcohol, geen desinfecterende eigenschappen heeft’, klinkt het bij For Georges.

Ondanks die hoge prijzen, verliezen sterke dranken niet aan populariteit. Met 150.000 verkochte flessen non-alcoholische drank 2021 heeft Jean-Philippe Braud, oprichter van de online frisdrankwinkel ‘Gueule de Joie’, in één jaar tijd een groei van 300% gerealiseerd. En de cijfers wijzen erop dat de markt voor non-alcoholische dranken enkel zal groeien. Volgens schattingen van het Britse instituut IWSR Drinks Market Analysis gaat het om een groei van 8% tegen 2025.

Voor klassieke alcohol gaat het om slechts 0,7% per jaar. Is het feest zonder alcohol de moeite waard? Bernard Basset, voorzitter van Addictions France, waarschuwt dat non-alcoholische alcohol ook een gevaar kan vormen voor de allerjongsten. Niet in de letterlijke, maar in de metaforische zin. ‘Denk aan de alcoholvrije mousserende wijnen die in de jaren negentig op de markt zijn gebracht. Symbolisch gezien worden die ook gelinkt aan ‘feestvieren’, en moedigen ze indirect aan om alcohol te drinken bij kinderen.’