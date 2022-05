Voor het eerst in twee jaar terug een Pride in Brussel

Na twee jaar is de Belgian Pride zaterdag in Brussel teruggekeerd, onder het thema “Open”. Het startschot werd om 13 uur op de Kunstberg gegeven in het bijzijn van duizenden mensen.

Brussel viert weer in alle kleuren van de regenboog. De organisatoren verwachten dat zowat 100.000 mensen een optocht zullen houden voor hun rechten en om de diversiteit te vieren in de straten van de hoofdstad.

Open

Het thema “Open” roept op tot meer inclusiviteit, respect en gelijkheid voor lgbti-mensen (lesbian, gay, bisexual, trans­gen­der, intersex). “Na twee jaar van gezondheidscrisis lag het thema ‘Open’ voor de hand, maar ‘Open’ betekent ook durven spreken en luisteren, want in 2022 zou er geen taboe meer mogen bestaan rond seksualiteit of genderidentiteit”, zei Laurent Mallet, voorzitter van de vzw Pride.

“Een ‘Gezondheidsdorp’ groepeert verenigingen die rond dit thema werken om gemakkelijk te kunnen praten over seksualiteit, drugsgebruik, …” .

Politiek aanwezig

De federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Madhi (CD&V), was aanwezig aan de zijde van heel wat PS-verkozenen, onder wie de Brusselse staatssecretaris voor Gelijkheid van Kansen, Nawal Ben Hamou. “Het is een moment om elkaar weer te zien na twee jaar van pandemie en het is een boodschap van openheid, tolerantie en samenleven: diversiteit is een rijkdom en moet gecultiveerd worden”, zei de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS).

Diversiteit is een rijkdom en moet gecultiveerd worden Rudi Vervoort Brussels minister-president

De federale minister van Maatschappelijke Integratie, Karine Lalieux (PS), vindt “het belangrijk te blijven strijden tegen de homofobie die nog in onze wijken bestaat. Ook al behoort België tot de beste leerlingen van de klas op het vlak van rechten, toch wil dat niet zeggen dat de rechten volledig toegepast worden in de arbeidswereld en elders”.

Ook federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) is volgens haar woordvoerder aanwezig op de eerste Pride sinds het begin van de coronapandemie. “Zichtbaarheid” is voor de vicepremier belangrijk, maar daar mag het niet stoppen, zo zegt ze in een mededeling. De Sutter verwijst daarbij naar het lgbtiq+-plan van de federale regering dat eerder deze week werd voorgesteld.

Intersekse kinderen

In de tuin op de Kunstberg zijn talrijke verenigingen aanwezig in het Pride Village. Het Regenbooghuis in Brussel roept onder meer op een einde te maken aan de genitale verminking van intersekse kinderen, zodat ze hun seksuele identiteit kunnen kiezen. De vereniging pleit ook voor een totale ontpsychiatrisering van transpersonen van 16 tot 18 jaar.