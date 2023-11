Voetbalster Aline Zeler over haar veertigste verjaardag: ‘Ik ben op sportief vlak nu met pensioen, maar professioneel nog niet’

Voetbalster Aline Zeler tekende in 2004 bij Standard Luik en werkte zich op tot de hoogste kringen van het vrouwenvoetbal. Ze werd verkozen tot beste spits van het Belgische vrouwenteam en traint sinds 2021 het vrouwenteam van Sporting Charleroi.

“Veertig worden heeft me weinig gedaan. Dat is voor mij maar een cijfer, en daarnaast een gelegenheid om te vieren met vrienden en familie. Tussen mijn twintigste en mijn veertigste liep ik alle kanten uit en zag mijn omgeving me slechts af en toe voorbijrazen. Ze wisten dat ik een professionele sportcarrière had, en dat ik wou presteren. Nu ben ik met pensioen op sportief vlak, maar nog niet op professioneel vlak. Bovendien sta ik als veertiger anders in het leven: ik ben volwassener geworden en durf meer vrijuit te zeggen dan toen ik twintig of dertig was.

In een teamsport als voetbal valt het eens zo hard op hoe sterk de digitalisering ons van elkaar afzondert. Aline Zeler

Mensen van mijn leeftijd hebben de samenleving enorm zien veranderen: ik was jongvolwassen toen de gsm op de markt kwam, en nadien zijn we bij het digitale tijdperk en dat van de sociale media beland. Voetbal is een teamsport, dus valt het me eens zo hard op hoe sterk de voortdurende digitalisering ons van elkaar afzondert. Mijn generatie moet dan ook iets doen aan het heersende individualisme in de samenleving.

Het klopt wel dat veertig een kantelpunt is: tegen die tijd heb je zoveel gezien en geleefd dat je het leven anders bekijkt, zowel wat het heden als wat de nabije toekomst betreft. Veertigers relativeren meer, en in plaats van te willen presteren, laten we meer los. Maar dat wil niet zeggen dat je je moet laten gaan. Zo blijf ik het heel belangrijk vinden om zorg te dragen voor mijn gezondheid en conditie: ik speel voor het nationaal Teqballteam, ik zwem elke week, ik mountainbike en padel. Bewegen en plezier maken waren altijd essentieel voor mij, en dat zal de komende jaren zo blijven.”