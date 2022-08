Twee derde van de Belgen voelt zich eenzaam volgens Nationaal Geluksonderzoek

Bijna een derde van de Belgen voelt zich erg eenzaam (32 procent) en nog eens 36 procent is matig eenzaam. Dat blijkt uit een nieuw Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en verzekeraar NN, dat in januari en februari werd afgenomen bij een representatieve steekproef van 1.602 Belgen.

De cijfers illustreren de belangrijke rol van het hebben van een job op actieve leeftijd: wie op actieve leeftijd niet kan werken, ervaart de hoogste eenzaamheid. Zo gaf 49 procent van de mensen die werkloos zijn en 56 procent van de mensen die langdurig ziek zijn aan erg eenzaam te zijn – 17 of 24 procentpunten meer dan het nationale gemiddelde.

Bij studenten valt het hoge niveau van matige eenzaamheid op (47 procent). Het hoogste percentage niet-eenzame mensen zit bij de gepensioneerden: daar voelt 36 procent zich niet eenzaam en daalt het aantal mensen dat zich heel eenzaam voelt tot 25 procent. Volgens de onderzoekers heeft het niet behoren tot de reguliere arbeidsmarkt een grote impact op het gevoel van eenzaamheid, en dan vooral bij mensen die daar niet bewust of vrijwillig voor kiezen.

Eigen keuze

Bij huisvrouwen of -mannen en gepensioneerden zien ze geen hogere niveaus van eenzaamheid. ‘Het verschil is dat zij heel bewust kiezen welk statuut ze aannemen, het is een keuze die vertrekt vanuit autonomie. Bij mensen die werkloos of langdurig ziek zijn is dit meestal niet het geval, daardoor ervaren ze minder een gevoel van zinvolle activiteit en missen ze betrokkenheid in het sociale leven. Het is zeer belangrijk deze groep niet te stigmatiseren en op maat te blijven betrekken,’ klinkt het bij prof. dr. Lieven Annemans.

Isabelle Hoebrechts, voorzitter van de cel “Wellbeing” bij Federgon, de federatie van hr-dienstverleners, geeft aan dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is van de maatschappij, politiek, werkgever, leidinggevende en individu om mensen betrokken te houden in het arbeidssysteem. ‘Hr-dienstverleners kunnen organisaties in dit proces ontzorgen en een belangrijke schakel zijn in re-integratietrajecten in de eigen organisatie of bij een andere werkgever. Positiviteit en positieve intelligentie zijn daarom zo belangrijk als start van alles.’ (Belga)