Refugee Walk staat dit jaar in teken van opvangcrisis

De Refugee Walk, de jaarlijkse solidariteitsactie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, staat dit jaar in teken van de opvangcrisis. ‘Opvang is een basisrecht dat de al maanden niet gerespecteerd wordt door de Belgische overheid’, klinkt het. De Refugee Walk vindt plaats op zondag 25 september.

Deelnemers tonen hun solidariteit door een symbolische route van 10, 20 of 40 te wandelen en zo geld in te zamelen voor mensen op de vlucht. Het centrale evenement zal dit jaar in Antwerpen plaatsvinden, maar deelnemers mogen ook op andere plaatsen hun eigen route uitstippelen.

Het thema van het evenement is dit jaar de opvangcrisis. Sinds vorige winter slapen soms tot wel honderden mensen op straat rondom het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. Het gaat ook om kinderen, niet-begeleide minderjarigen en families. Omdat de asielprocedures te lang duren, is er niet voldoende uitstroom, waardoor er niet voldoende opvangplaatsen zijn.

‘De regering biedt geen enkele noodhulp en asielzoekers kunnen enkel terecht bij de humanitaire organisaties die eerste bijstand bieden’, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat ijvert voor hotelopvang in afwachting van noodopvang en vraagt om de federale rampenfase af te kondigen. ‘Zo kan de minister van Binnenlandse Zaken zowel personeel als gebouwen opvorderen.’

Met de opbrengt van de Refugee Walk wil de organisatie onder meer ‘druk blijven zetten op het beleid, mensen in beweging brengen, campagne voeren, asielzoekers een eerste onthaal geven, juridische vragen beantwoorden en een uitgebreid vormingsaanbod te voorzien.’ (Belga)

Refugeewalk.be