Mag dit online? Negen tips voor wie op het punt staat een foto van zijn kind te delen

De Universiteit Gent lanceert vandaag de website Magditonline.be. Vlamingen vinden er concrete tips om hun kinderen veilig af te beelden op sociale media, en influencers krijgen er info over de nieuwe wetgeving. Het doel: minderjarigen beter beschermen en ouders sensibiliseren om hun kroost veilig online af te beelden.

Kinderen leveren regelmatig prachtige plaatjes op. Waar we die vroeger in een fotoalbum plakten dat we iedereen die ook maar een greintje interesse veinsde onder de neus duwden, posten we die nu veel vaker op sociale media. Helaas kan dat nadelige gevolgen hebben. Eens een beeld online staat, is het immers erg moeilijk om het later nog te doen verdwijnen. Die lastig te verwijderen beelden kunnen je niet alleen een gegeneerde puber opleveren, maar ook ronduit misbruikt worden. Daarom geeft de UGent negen tips om slim om te gaan met foto’s van je kroost. Wij vatten ze graag voor je samen.

Geen meerwaarde, geen post

Beelden delen kan erg fijn zijn, maar vraag jezelf voor je dat doet eens even af voor wie of wat je het doet. Is het een meerwaarde voor je kind om op die vakantiefoto te staan of kan het ook zonder? Zou je het beeld ook aan een vreemde op straat tonen? Want dat is exact wat je doet als je iets zomaar online gooit.

Onherkenbaar is niet onbemind

Wil je je volgers meenemen in jouw verhaal, maar problemen met boze kinderen of misbruik van je beelden omzeilen? Beeld je kind dan zo anoniem mogelijk af. Tonen dat je op vakantie bent met je kinderen kan je erg mooi door bijvoorbeeld hun rug te trekken wanneer ze naar het landschap kijken.

Goede afspraken, goede vrienden

Het is niet omdat jij het kind in kwestie gemaakt hebt, dat je er alles voor mag beslissen. Praat over sociale media en het daarop afbeelden van je kinderen met hen en vraag hun mening. Daar kan je heus wel vroeg mee beginnen. Leg uit hoe sociale media werken, welk doel ze hebben, wie de beelden zal zien. Leg de negatieve én positieve gevolgen uit, nu en in de toekomst. Twijfel je of iets gepast is om te delen? Vraag het dan gewoon aan je kind en luister naar wat hij of zij vindt. Recapituleer ook af en toe: laat het eens door je profiel scrollen en vraag of ze nog steeds achter de gemaakte keuzes staan.

Transparantie is troef

Naast momfluencers bestaat er vandaag ook iets als kidfluencers: accounts op naam van kinderen. Weet dat kinderen pas vanaf 13 jaar een eigen profiel mogen aanmaken op sociale media, omdat jongere kinderen niet weerbaar genoeg zijn voor sommige inhoud op sociale media. Willen ze er echt vroeger aan beginnen? Dan mag dat alleen als jij het beheert en alle wettelijk verantwoordelijken voor het kind daar akkoord mee zijn en goed hebben nagedacht over de gevolgen.

Denk aan de gevolgen, nu en in de toekomst

Een kind kan nog niet goed inschatten wat het later zelf van een beeld zal vinden. Die foto waarin je kleuter slagroom op zijn blote billen heeft gesmeerd is nu misschien wel grappig, maar kan hem als puber danig in de problemen brengen. En wat als je vandaag een foto post waarop je kind te zien is op een betoging tegen kernenergie, maar het later wel graag kernfysicus wil worden? Denk dus ook aan de gevolgen op lange termijn. Kan je foto je kind ooit schade berokkenen?

Schattig, zo’n handje op de foto, en gegarandeerd probleemloos.

Bedenk wie meekijkt

Het bereik van online content is soms moeilijk in te schatten. Vraag je daarom eerst af wie de beelden kan zien. Opnieuw: de meeste mensen gniffelen eens met die slagroom op die blote billen, maar sommige internetgebruikers zien zo’n beeld heel anders. Als het echt zo hilarisch is dat je een enigszins gevoelig beeld wil delen met je naaste omgeving, doe je dat beter via meer afgeschermde kanalen. Dubbelchecken met jezelf? Stel jezelf dan de vraag of je het erg zou vinden als mensen het beeld zouden downloaden en het zouden gebruiken als screensaver.

Laat vrij, maar ondersteun

Je kan het even uitstellen, maar in deze tijden komt er ooit een dag dat dat je kind zelf aan de slag wil met sociale media. Net als met alles in het leven geldt ook hier dat ze af en toe eens zullen vallen om te leren lopen, maar dat ze daarbij altijd de ondersteuning van een ouderfiguur kunnen gebruiken. Laat je kind dus autonoom ontdekken, maar blijf interesse tonen, informeer het en ondersteun zoveel mogelijk. Zo leert het kritisch omgaan met media.

Think big, think professional

De UGent ziet influencermarketing sterk groeien, en dat raakt ook steeds meer en langduriger verweven met het leven van kinderen. Aarzel bij professionele samenwerkingen niet om raad te vragen aan een professional en op je rechten te staan. De reikwijdte van de commerciële deal is vaak onduidelijk. Wat vind je er bijvoorbeeld van als je opdrachtgever de foto’s van je kind later recupereert in een grote reclamecampagne? Wees kritisch voor je een contract ondertekent.

Teach what you preach

Je kind leert van jou, ook op het gebied van sociale media. Geef dus zelf het goede voorbeeld qua mediagebruik en deel niet zomaar je hele leven online.