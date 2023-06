Van fitter of slanker worden tot je mentale welzijn een boost geven: er zijn heel wat redenen om te sporten. Julie Wijckmans (34) schaart zich bij de laatste groep: ‘Veel mensen sporten om iets aan hun lichaam te veranderen. Ik sport voor het lichaam dat ik heb en vooral voor de hormonen die vrijkomen.’

‘Vroeger sportte ik te perfectionistisch. Als ik ging lopen of zwemmen, moest dat minstens een uur zijn, anders had ik niet genoeg gesport. Ik was op alle vlakken te hard aan het gaan en ervaarde veel stress. Door zo streng te zijn voor mezelf, haalde ik geen plezier uit bewegen. Pas nadat ik een enkelblessure opliep, ben op zoek gegaan naar andere manieren om te sporten.

Human Interest Meer endorfines, maar ook meer gepieker: dit doet sporten met je mentale welzijn Lopen heb ik ondertussen uit mijn sportroutine geschrapt. In plaats daarvan volg ik bokslessen en pilates, zwem en surf ik regelmatig en staat er in mijn woonkamer een trampoline. Ik focus niet langer op cijfers, maar luister naar de noden van mijn lichaam. Ik sport omdat ik het graag doe, niet omdat het moet. Plezier staat centraal. Zo eindig ik elke zwemsessie met een aantal handstanden onder water. Als volwassene vergeten we vaak hoe we als kind plezier haalden uit beweging.’

Endorfines

‘Tijdens een opname in een psychotherapeutisch centrum ontdekte ik dans- en bewegingstherapie: een verademing. Dat heeft mij geleerd om in mijn lichaam te zitten, en niet in mijn hoofd – om echt te voelen. Als ik ’s ochtends voel dat het mijn dag niet is, zet ik muziek op en begin ik te bewegen in de keuken of de woonkamer. Veel mensen sporten om iets aan hun lichaam te veranderen. Ik sport voor het lichaam dat ik heb en vooral voor de hormonen die vrijkomen. De endorfines die na een sportsessie door je lijf gieren, vind ik zalig. Een paar jaar geleden viel ik vrij veel af. Het heeft mij bloed, zweet en tranen gekost om die kilo’s er weer bij te krijgen. Ook nu is dat soms nog zoeken naar balans. Ik wil niet stoppen met sport om aan te kunnen komen, daarvoor doet het mij te veel deugd.’

Trampoline in de woonkamer

‘Iedere sport heeft voor mij een andere functie. Zwemmen doe ik meestal na het werk om mijn hoofd leeg te maken. Ijsberen doe ik twee keer per week om de dag te beginnen. Boksen is dan weer pure therapie. Ik heb een coach die mijn zelfvertrouwen boost en die me laat voelen dat ik mijn plaats in de ruimte mag opeisen. Ook mijn woede kan ik er perfect in kwijt. In mijn woonkamer staat dan weer een trampoline, een soort souvenir uit een moeilijke periode. Trampolinespringen was een laagdrempelige manier om in beweging te komen, zonder me naar een fitness te moeten slepen. Ondertussen is de trampoline een vaste waarde in het interieur. Het is een herinnering aan hoe sporten mij helpt om te helen.’