Zweten onder toezicht: waarom zijn personal coaches plots zo populair?

Personal training is in trek. Steeds meer aspirerende sportievelingen gaan aankloppen bij sportcoaches die zich toespitsen op hun specifieke noden en wensen. Waarom is het zo’n succes? En waarop let je best bij je zoektocht? “Net als bij een psycholoog: het moet klikken.”

“Nog vijf keer! Komaan, nog vier, je bent er bijna. En nog vier…” Ik verdenk mijn coach ervan dyscalculie te hebben wanneer ik voor de derde keer nog vier squats te gaan heb. Even later blijk ik ook bij de set Russian twists een andere telling te hanteren. “Ik zag dat je nog een beetje marge had”, knipoogt ze wanneer ik uitgeput op mijn matje ga liggen. Ik probeer te glimlachen, maar voel dat mijn gezicht nog enkele tellen in een inspannende frons gewrongen zal zitten.

Toen mijn lief en ik vorige zomer besloten om meer te gaan sporten, lag de piste voor een personal trainer vrijwel meteen op tafel. We wisten immers niet goed hoe we eraan moesten beginnen. En zo zou er ten minste iemand zijn aan wie we verantwoording moesten afleggen als we een les zouden willen afzeggen. Zelfkennis is het begin van alle sportiviteit.

“Verantwoording is een van de grootste drijfveren om een personal trainer in te schakelen”, glimlacht mijn coach Babette Somers. Ze richtte twee jaar geleden samen met haar tweelingbroer Matthias Pep-Up Gym in Antwerpen op, waarbij ze door middel van groepslessen en personal training mensen willen helpen om meer en beter te sporten. “Als je zelfstandig naar de fitness gaat, is het gemakkelijk om het een dag uit te stellen”, zegt Somers. “Dat gaat niet als je een afspraak hebt met een coach. Heel veel klanten geven ook toe dat ze niet zouden gaan sporten als ze niet dat extra duwtje in de rug hadden. En dat terwijl de meeste mensen net heel blij zijn als ze eenmaal aan het sporten zijn.”

© Jonathan Bex

Relatiebreuk verwerken

De laatste jaren is het aantal personal trainers gestaag gegroeid, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Terwijl er in 2016 iets meer dan 63.000 trainers actief waren in sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie, telde het recentste rapport vorige zomer er maar liefst 72.258. Dat is een stijging van ongeveer vijftien procent in vijf jaar tijd, en dan werden niet eens alle praktiserende zelfstandige trainers meegeteld.

Vooral sinds de coronapandemie merken collega-trainers dat het veel drukker is geworden, weet Babette Somers. “Mentaal was dat een zware periode voor mensen. Uit de intakegesprekken die ik doe met nieuwe klanten blijkt dat ook: voor velen is het een manier om meer buiten te komen, of zelfs om na een relatiebreuk iets voor zichzelf te willen doen. Sinds covid hebben we bovendien begrepen dat onze gezondheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is.”

Ook de medische sector benadrukt dat voldoende sporten daarbij van uiterst belang is. “Artsen, maar vooral kinesisten zullen vandaag sneller een personal trainer aanbevelen”, vertelt Romain Casciani, personal trainer bij sportclub L’Usine in Sint-Gillis. “Na een blessure of als gevolg van medische aanbevelingen is ondersteuning om goed te bewegen vaak het halve werk. Het kan de pijn echt verlichten en soms zelfs een levensstijl veranderen.”

Sportieve psycholoog

Op jezelf beginnen fitnessen klinkt bovendien eenvoudiger dan het is. “Het kan best intimiderend zijn, zowel voor mannen als vrouwen, om voor het eerst die jungle binnen te gaan waar iedereen lijkt te weten waar hij mee bezig is”, vertelt Somers. “Maar daarnaast hebben veel mensen ook gewoon nood aan die een-op-eentijd waarbij alle aandacht op hen gericht is. We leiden heel drukke levens waarin we weinig tijd voor onszelf overhouden. Een personal trainer inschakelen is zoals naar de psycholoog gaan: je betaalt die persoon om er een uur lang voor jou te zijn. Na een paar sessies ken ik het hele leven van mijn klanten, waar ze energie uit halen en waar ze mee worstelen.”

© Jonathan Bex

Hoe vind je in die zee van trainers dan een coach die bij je past? “Ook daar is het zoals bij de psycholoog: het moet klikken”, aldus Somers. “Als er geen match is, zul je als klant niet teruggaan. Elke trainer heeft daarnaast zijn eigen manier van werken. De ene focust op kracht-, de andere op functionele training. Ook die trainingsvorm moet een match zijn. Zo heb ik zelf ook al klanten doorverwezen omdat ze op zoek waren naar een manier van sporten die mij minder ligt.”

© Jonathan Bex

“We gaan altijd zoeken naar wat voor die persoon aangewezen is, op basis van feedback van een kinesist of persoonlijke wensen”, vult Casciani aan. “Bovendien richten we ons altijd eerst op mobiliteit, stabiliteit en het ontwikkelen van cardiovasculaire capaciteit voordat we met krachtoefeningen beginnen. Je gezondheid komt op de eerste plaats.”

© Jonathan Bex

Blessures vermijden

Ook niet onbelangrijk is om na te gaan of je coach wel de juiste achtergrond heeft. Slechts 44 procent van de trainers blijkt immers gekwalificeerd te zijn. “Wat ik zelf gek vind, is dat me tijdens intakegesprekken nog nooit gevraagd is welke opleiding ik gevolgd heb”, vertelt Somers, die een opleiding volgde tot personal trainer bij Physical Coaching Academy. “En dat terwijl je toch een groot engagement aangaat. Er lopen veel trainers rond zonder de juiste achtergrond, en hoewel je al ver kunt komen op basis van ervaring, is het wel belangrijk jezelf voldoende op te leiden. Je kunt heel veel last of zelfs blessures krijgen als je oefeningen in de verkeerde houding uitvoert. Een trainer helpt je om je lichaam op de juiste manier te bewegen. In de fitness zie ik veel mensen die niet goed begeleid te werk gaan en zo niet alles uit hun sessie halen.”

© Jonathan Bex

Met tarieven tussen de zestig en honderd euro voor een sessie, is de drempel soms nog hoog om naar een personal trainer te stappen. “Toch is het waardevol”, argumenteert Casciani. “Het is een investering in jezelf. Het is net als met tennis: je neemt eerst een paar lessen om de basis te leren vooraleer je verdergaat. Voor sommigen is dit genoeg om daarna zelf aan de slag te gaan, anderen waarderen het dat elke sessie wordt begeleid. Uiteindelijk is het doel hetzelfde: voor jezelf zorgen en plezier hebben, in alle veiligheid.”