Gezocht: projecten die vrouwen en meisjes sportwereld intrekken

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (CD&V) maakt 500.000 euro vrij om projecten te steunen die meer meisjes en vrouwen moeten activeren binnen de sport, zowel als sporter, begeleider, coach als clubbestuurder. Dat maakt hij maandag bekend.

“De sportparticipatie neemt toe in Vlaanderen, ook bij meisjes en vrouwen, maar ze blijven in verhouding met jongens en mannen wat achterophinken”, zegt Weyts. Zo maken vrouwen bijvoorbeeld 41 procent van alle sporters uit en is slechts een derde (33 procent) van het aantal trainers een vrouw. Van de bestuursleden in de Vlaamse sportclubs is dan weer slechts een kwart (26 procent) een vrouw en van de bestuurders in de sportfederaties slechts 16 procent. Daarenboven stoppen meisjes vaker met sporten dan jongens.

Daarom trekt Weyts 500.000 euro uit om meer meisjes en vrouwen te activeren binnen de sport. Concreet zullen 75 Vlaams sportfederaties tot 1 november een project kunnen indienen. In januari 2023 zal Weyts dan bekendmaken welke vernieuwende projecten rond de participatie van meisjes en vrouwen concreet ondersteund en op het terrein uitgewerkt kunnen worden.

“Gerichte en specifieke projecten zoals Zij aan Zij van Cycling Vlaanderen en Futbalista van Voetbal Vlaanderen zijn al zeer effectief gebleken. We hopen dat meerdere sportfederaties dergelijk project via deze oproep kunnen uitwerken”, besluit Weyts.