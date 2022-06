Meer meldingen van gendergerelateerde discriminatie, vooral op de werkvloer

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving vorig jaar 1.020 meldingen over gendergerelateerde discriminatie, een stijging van zestien procent ten opzichte van 2020.

Het grootste aantal meldingen is gelinkt aan gendergerelateerde discriminatie op de werkvloer (34 procent). Het ging daarbij vooral over de arbeidsomstandigheden en het loon, de toegang tot een baan en het einde van de arbeidsrelatie.

Een op de drie meldingen binnen deze “werkcategorie” hield verband met zwangerschap of moederschap. “Dit cijfer is nog maar het topje van de ijsberg, want weinig vrouwen durven hun rechten te laten gelden”, reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. “Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen.”

Straatintimidatie

Voorts is de “openbare ruimte” het tweede meest vertegenwoordigde domein, met 21 procent van de meldingen. Heel veel van deze meldingen gaan over niet-consensuele verspreiding van intieme beelden of andere vormen van digitaal seksueel geweld, zoals voyeurisme of het dreigen met de verspreiding van intieme beelden om bijvoorbeeld geld af te persen.

Opvallend is vooral het aantal meldingen van seksistische intimidatie op straat dat op een jaar tijd met maar liefst 75 procent steeg. De maatschappij is zich hiervan bewuster, maar ook nieuwe controlemethodes met bijvoorbeeld patrouillerende agenten in burger dragen bij aan dit cijfer, zo verklaart het Instituut.

Ook seksuele intimidatie wordt steeds vaker gemeld, in het bijzonder op het werk. Het Instituut registreerde een stijging met 37 procent ten opzichte van 2020, en dit ondanks het telewerksysteem als gevolg van de pandemie.

Ten slotte hebben meer meldingen betrekking op de discriminatie van transgender personen. Het gaat vooral om problemen die zich voordoen bij het wijzigen van de geslachtsregistratie in een officieel document.