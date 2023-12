Einde reeks ‘Het spreekuur van Binu Singh’: ‘We zijn heel verliefd op het denkbeeldige kind dat we hopen te krijgen. Maar dan komt het echte kind en het echte leven’

De voorbije maanden blikten enkele gezinnen samen met Binu Singh terug op hun traject in de kinderpsychiatrie. Maar welke lessen kunnen andere ouders daaruit trekken, lang voordat professionele begeleiding nodig is? In deze slotaflevering geeft de kinderpsychiater enkele samenvattende inzichten.

Er was de baby die niet durfde te slapen. De baby die geweigerd werd in de crèche omdat hij zoveel huilde. De baby die depressief bleek op acht maanden. Er was het verhaal van de moeder die intussen opgenomen werd met een postnatale depressie. En de vader die rouwde om het verlies van zijn oude, vrije leven. De voorbije weken spraken we met ouders die zo wanhopig waren om het extreme gedrag van hun baby of kleuter dat ze op Kleine K belandden, een dagziekenhuis verbonden aan de afdeling psychiatrie van het UPC KU Leuven.

Allemaal hoopten ze daar een instantoplossing te vinden. Of zoals één moeder zei: “Zodra we van de dokters genoeg tips hadden, wilde ik mijn sacoche pakken en naar huis lopen.” Dat een traject in de kinderpsychiatrie vaak een halfjaar duurt en ouders er samen met hun baby dingen moeten doen waarvan ze meestal nog nooit gehoord hebben, maakte velen dan ook weigerachtig. Maar omdat het vaak de laatste halte is in een slopende zoektocht naar wat er mis is met hun kind, vonden deze ouders toch de moed om door te gaan. En dan gebeurde de magie. Of zo leek het soms, wanneer moeders vertelden hoe sessies rond ‘liefdevol aanraken’ hun kindje plots rustiger maakten. Of hoe vaders leerden om het huilen van hun baby te ontvangen in plaats van weg te drukken. Toch zijn de aanpak van kinderpsychiater Binu Singh en haar team wel degelijk gebaseerd op wetenschap en meer dan dertig jaar onderzoek naar wat er gebeurt in het brein van de allerjongsten. Alleen bereikt die kennis nog te weinig onze woonkamers.

Durf hulp te vragen

Dokter Singh, de voorbije weken blikten enkele gezinnen terug op een aantal extreme situaties. Wat kunnen andere ouders daaruit leren, lang voordat psychiatrische hulp nodig zou zijn?

Binu Singh: “Een eerste les is dat je nooit alleen moet kijken naar wat er scheelt met je kind. Op Kleine K kijken we naar het hele systeem rond het kind: wat is er met deze ouders aan de hand en hoe kunnen we hen helpen? Hoe kunnen we hun werk-privébalans draaglijker helpen maken? Als je een jong kind in je leven hebt mogen ontvangen en mag begeleiden naar volwassenheid, dan is het belangrijk om te weten dat je dat niet in je eentje kan doen. Toch is het ouderschap vaak iets geïsoleerd. Twee zaken zijn daarom belangrijk. Ten eerste: dat ouders goed voeling hebben met zichzelf. Stel jezelf geregeld de vraag: wat heb ik nodig en wie kan me daarbij helpen? Dat betekent ook dat je hulp moet kunnen vragen en toelaten – net dat blijkt voor veel mensen niet evident. En ten tweede: dat mensen die zich rond jonge ouders begeven – buren, vrienden, grootouders maar ook werkgevers – beseffen wat voor uitdaging het soms kan zijn. Je doet er daarom beter aan om letterlijk te vragen op welke manier je een gezin kan helpen. In plaats van iets te doen waarvan je dénkt dat het helpend is. Mensen die verkondigen hoe belangrijk die eerste duizend dagen zijn, zoals ik, veroorzaken soms veel druk op ouders. Het is daarom belangrijk dat we collectief beseffen dat kinderen grootbrengen een taak is die we als samenleving samen dragen.”

Als wij behandeld zouden worden zoals we baby’s soms aanpakken, zouden we dat grensoverschrijdend gedrag noemen. Maar bij kinderen vinden we dat normaal gedrag Binu Singh

Heb je concreet advies voor ouders die het zo lastig vinden om hulp te vragen?

“Neem even tijd om de verwachtingen los te laten die je denkt dat anderen van je hebben en probeer echt te voelen wat het antwoord is op de volgende vraag: ‘Als je met niets of niemand rekening zou moeten houden, wat zou je dan echt deugd doen? Waardoor zou je je als ouder echt gedragen voelen? Vanuit dat gevoel zou je aan je omgeving kunnen zeggen: ‘Ik voel dat je er voor mij wil zijn, klopt dat?’ Om vervolgens heel open te vragen wat je nodig hebt, zonder op voorhand na te denken hoe mensen gaan reageren, of je vraag heel eisend te stellen. En dan hoop ik dat er aan de andere kant iemand zit die echt luistert en nadenkt over je vraag en zich afvraagt hoe hij of zij je daarin tegemoet kan komen. Zonder ongevraagde raad te geven. Zonder heel andere hulp te bieden dan wat gevraagd wordt. Dat vraagt van beide kanten veel openheid en nieuwsgierigheid, even alle verwachtingen loslaten en met elkaar in verbinding gaan en praten. Soms vind je elkaar niet direct. Dat is niet erg. Dan zoek je verder. Hulp dient zich soms uit onverwachte hoeken aan als je ervoor openstaat.”

Huilen is communicatie

Een aantal specifieke problemen kwamen de voorbije weken aan bod. Welke algemene lessen vallen uit de verhalen van huilbaby’s te trekken?

“Ouders moeten onthouden dat huilen eigenlijk communicatie is. Het is communiceren van een behoefte die kan variëren van ‘ik heb honger’ of ‘ik heb het koud’ tot ‘ik ben moe en wil slapen.’ Het kan ook betekenen ‘ik heb een lastige dag gehad en ik wil het even van mij af huilen.’ Zoals volwassenen soms even willen zagen na een lastige dag. Maar evengoed kan het betekenen dat een kind een nare ervaring heeft gehad bij een medische ingreep, of bij de geboorte, of op de kinderopvang, en dat ze ons die emotionele pijn willen vertellen. Het belangrijkste is dan dat kinderen voelen dat we de intentie hebben om met ons hart naar hen te luisteren. Je kan een baby gerust zeggen: ‘Ik zie dat je iets wil vertellen, ik weet niet wat je bedoelt maar ik blijf bij jou en ik ga mee zoeken wat er scheelt. Misschien vind ik het niet, en dan is dat jammer voor ons allebei.’ Baby’s begrijpen onze woorden nog niet, maar wel de non-verbale intentie erachter. Het gehuil van een baby vinden wij vaak lastig om te verdragen, maar als je je hart open kunt houden, is naar hen luisteren eigenlijk niet veel anders dan wanneer je naar een vriend luistert wanneer die ons vertelt waar ie mee zit.”

Ook slaapproblemen zorgden voor ellende in bepaalde gezinnen. Wat is hier je belangrijkste advies?

“Slapen is veel meer dan slapen alleen. Het gaat over de hele slaapontwikkeling van je kind. Je kind moet er klaar voor zijn om goed te leren inslapen. Het moet leren doorslapen en afscheid durven nemen van jou en de wereld om hem heen. Durven inslapen betekent dat je vertrouwen hebt dat alles er nog zal zijn als je weer wakker wordt. Veel ouders zijn zo gefocust op het idee dat hun kind volgens een strak schema moet slapen, maar het is belangrijker te kijken of je kind ontspannen genoeg is om te slapen, moe genoeg is, of hij zich veilig genoeg voelt. Wees mild naar je kind toe. Van jezelf verwacht je ook niet dat je elke nacht op dezelfde manier slaapt. Er zijn kinderen die dat doen en dan heb je als ouder veel geluk. Maar de meeste kinderen doen het met periodes goed en met periodes slecht. Het is helemaal oké om, wanneer je kind even slechter slaapt, het terug bij jou in bed te nemen. Veel ouders lopen in hun hoofd dan vast: ‘Oh neen, dan vervallen we in oude gewoontes en is alles wat we opbouwden om zeep.’ Ja, je zal terug wat moeten negotiëren als je kind weer in z’n eigen bed moet slapen. Maar het is voor een kind wel heel fijn om gezien te worden en te voelen dat zijn ouders meezoeken naar de reden waarom ie slechter slaapt. Pin je niet vast op verwachtingen die je in je hoofd had van hoe je kind zou zijn, of zou slapen. Maar kijk naar het kind dat voor je zit en wat het nodig heeft. Tachtig tot negentig procent van de ouders weten heel goed wat hun kind nodig heeft. Net daarom is het zo belangrijk dat ouders ook de steun krijgen die ze nodig hebben, zodat ze ontspannen genoeg zijn om voor hun kind te zorgen.”

“Ouders denken soms dat ze hun oude leven kunnen verderzetten als er een kind komt. Maar dat is niet zo. Je begint een heel nieuw leven met een kind.” (c) Stefaan Temmerman.

In de schoenen van een baby

Twee begrippen die in de casussen regelmatig terugkwamen, waren moederkracht en vaderkracht. Wat moeten we daarover onthouden?

“In India, waar ik geboren ben, zeggen we dat moeders de eerste leraar zijn van het kind. Ze geven kinderen letterlijk het leven en voorzien een bedding om te kunnen bestaan. Maar vaders geven hen de wereld en trekken het kind uit de schoot van de moeder. Zowel mensen die moederkracht als vaderkracht belichamen, zijn onmisbaar voor kinderen, toch worden vaders nog te vaak als een aanhangsel gezien. Wanneer vaders echter hun plek opeisen en gaan zoeken op welke manier ze er kunnen zijn voor hun partner en kind, dan zien we dat zowel moeders als kinderen daarvan ontspannen. Vaders moeten ons vandaag niet meer beschermen tegen tijgers en leeuwen, maar te hoge stress en te weinig steun kunnen een even grote bedreiging vormen. Op het moment dat moeders van baby’s nog een heel gevende en zorgende rol moeten spelen, hebben we heel hard vaderkracht nodig om hen te beschermen en dragen.”

Het is niet wat baby’s meemaken dat hen belast, maar hoe ze het meemaken en in welke mate ze daarbij verbinding, nabijheid en veiligheid ervaren. Binu Singh

Soms kunnen baby’s een trauma oplopen door een ingrijpende medische ingreep. Wat kunnen we preventief doen om dat te proberen voorkomen?

“Ik vat het vaak zo samen: ‘Babies are human beings.’ Baby’s zijn gewone mensen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar toch hebben we de neiging om baby’s als buitenaardse wezens te zien die het leven heel anders ervaren dan wij. Als je bijvoorbeeld naar de pediater gaat voor een onderzoek, en je kind stribbelt tegen, dan gaan we dat kind soms met twee stevig vasthouden om toch maar dat onderzoek te kunnen doen. Als volwassene zouden we dat grensoverschrijdend gedrag noemen, maar bij een baby vinden we dat normaal. Terwijl je in zo’n situatie niet meer moet doen dan je even verplaatsen in de schoenen van je kind en nadenken wat jou zou helpen om mee te werken. Heel vaak is het antwoord gewoon dat je genoeg uitleg moet krijgen en dat je tempo gerespecteerd moet worden. Je kan een jong kind gerust al uitleggen dat de dokter even een onderzoek moet doen, dat mogelijks niet fijn zal zijn, maar dat jij de hele tijd bij hen zal blijven. De intentie achter je woorden begrijpen kinderen. Maar ook thuis op de verzorgingstafel, of nu tijdens de eindejaarsperiode met allerlei familiebezoeken, zullen baby’s het altijd fijner vinden als je rustig contact met hen opbouwt, hen uitlegt wat er gaat gebeuren, in plaats van zonder uitleg een nat doekje tussen hun billen te steken, of onverwacht met drie volwassenen over hun wieg te hangen en over hun bolletje te aaien. Van zodra je in hun schoenen gaat staat en vanuit hun perspectief leert kijken, verandert vaak onze hele houding naar baby’s toe. Je maakt dan automatisch een diepere connectie omdat je veel respectvoller met hen omgaat. We zeggen daarom vaak: ‘Het is niet wat baby’s meemaken dat hen belast, maar hoe ze het meemaken en in welke mate ze daarbij verbinding, nabijheid en veiligheid ervaren.’

Groot nieuw onderzoek op komst

Verbinding maken is inderdaad één van jouw stokpaardjes, zowel met je kind, als met jezelf. Hebben we daarmee de belangrijkste inzichten en tips behandeld?

“Misschien nog dit: als er kinderen komen in je leven, besef dan dat dit een hele grote verandering is waaraan je je moet aanpassen. Dat zal met horten en stoten gebeuren. Ik zeg soms: ‘Een kind verandert je leven niet. Het stopt je leven, en geeft je een heel nieuw leven in de plaats.’ Veel ouders verschieten daarvan. Ze hopen soms hun oude leven verder te kunnen zetten, met een kind erbij. Maar dat kan niet, toch zeker niet die eerste jaren. Voor sommige ouders is dat best confronterend. Het is een soort rouwproces waar ze door moeten. Dat is allemaal normaal, maar het kan wel nuttig zijn daar op voorhand al bij stil te staan. We zijn soms heel verliefd op het denkbeeldige kind dat we hopen te krijgen, maar dan komt het echte kind en het echte leven. Hoe ga je daarmee om? Door goed te luisteren naar jezelf en te zoeken naar wat je nodig hebt om die aanpassing te kunnen maken.”

De bedoeling van het onderzoek is om nog meer kennis over de allerjongsten tot in zoveel mogelijk huiskamers te brengen, zodat een opname in de kinderpsychiatrie hopelijk voorkomen kan worden Binu Singh

Tot slot, een nieuw jaar staat voor de deur. Wat brengt 2024 voor Kleine K en voor jou?

“Ik start in januari, na zeven jaar Kleine K, met iets nieuws. Ik ga de komende vier jaar een doctoraatsonderzoek doen. Het is een heel fijn project waarvoor vier universiteiten en twintig onderzoekers gaan samenwerken. Samen willen we de regulatieproblemen bij baby’s in Vlaanderen in kaart brengen. Voor het eerst gaan we cijfers verzamelen en kijken hoe vaak huil-, slaap- of eetproblematieken in Vlaanderen voorkomen, wat de risicofactoren zijn, welke obstakels ouders tegenkomen als ze hulp zoeken, waar gemiste kansen liggen in ons zorgbeleid, enzovoort. Die inzichten en conclusies verwerken we nadien in een rapport en aanbevelingen, waarmee ook Kind en Gezin of crèches aan de slag zullen kunnen. De bedoeling is echt om nog meer kennis over de allerjongsten tot in zoveel mogelijk huiskamers te brengen, in een vroeg stadium van hun leven, zodat een opname in de kinderpsychiatrie zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

Ik blijf wel deels verbonden aan Kleine K. De baby’s die we daar helpen, zullen onderdeel worden van het onderzoek waarbij we onder meer willen kijken wat er in de hersenen van baby’s gebeurt als hun stress op een goede manier wordt opgevangen, of op een slechte manier. Ouders die dit lezen en zouden willen meewerken aan de studie, kunnen zich binnenkort kandidaat stellen. Het project heet Co-Prime en op alle websites van Kind en Gezin zal in de loop van 2024 een oproep geplaatst worden voor gezinnen die willen meewerken. Ondertussen ben ik in opdracht van de Hoge Gezondheidsraad, samen met heel wat andere experten, ook een zorgpad aan het ontwikkelen, een soort stappenplan van hoe baby’s beter gescreend kunnen worden als bepaalde problemen zich voordoen, hoe ze vervolgens geholpen kunnen worden, enzovoort. Er zitten de komende jaren heel wat mooie verschuivingen aan te komen in onze zorg voor de allerjongsten. Als dat geen mooie afsluiter is om dit jaar mee te eindigen.”