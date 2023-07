De kracht van het onbekende: deze drie getuigen organiseren diners voor wildvreemden

De zomer is een sociaal seizoen vol barbecues en café-avonden. Al hoeft dat niet met vrienden. Stap uit je comfortzone en ga zoals deze drie mensen voor een brunch of diner met onbekenden.

‘Omdat we elkaar op voorhand niet kenden, stond iedereen een beetje in zijn blootje, maar daardoor waren we ook allemaal gelijk’

Anne Cornut (mamavanvijf) werd veertig dit jaar, een verjaardag die ze vierde ze met een brunch met acht onbekenden, die ze verzamelde via Instagram.

‘Ik wilde wel een feest organiseren voor mijn verjaardag, maar omdat ik ook trouw dit najaar hoefde dat niet te groots. Een gepaste datum prikken voor alle mensen die ik er graag bij had, zorgde meteen voor gedoe. Dus dacht ik: ik heb zulke lieve volgers op Instagram, wat als ik daar een oproep doe? Er waren acht plaatsen aan tafel, je moest alleen beschikbaar zijn op de dag die ik gekozen had, motiveren waarom je er graag bij wilde zijn en alleen komen.

Ik heb de vraagsticker met een klein hartje geplaatst omdat ik bang was dat niemand zou reageren, maar het tegendeel bleek waar: ik ontving maar liefst vijfhonderd reacties. Een systeem had ik niet om definitieve keuze te maken. Ik spoorde een paar mensen aan om mij een mail te sturen en dan spraken we zo concreter af. Er was maar één regel: als je niet kunt komen, laat je het weten, dan kan iemand anders je plaats innemen. Verder heb ik het op mij laten afkomen.’

Allemaal gelijk

‘Ik maak makkelijk connectie met mensen en deins er niet voor terug om onbekenden aan te spreken. Dat zit gewoon in mij. Het is natuurlijk nog iets anders om wildvreemden bij je thuis uit te nodigen, maar er heerste echt een heel fijne sfeer. Volgens mij komt dat omdat een oproep als de mijne mensen met een open geest aantrekt. Daar ja op zeggen, daarvoor moet je uit je comfortzone stappen.

Omdat we elkaar op voorhand niet kenden, stond iedereen een beetje in zijn blootje, maar daardoor waren we ook allemaal gelijk. Vergelijk het met je eerste schooldag in het eerste middelbaar of het begin van je hogere studies: je maakt nooit zo makkelijk connectie als wanneer iedereen aan een nieuw avontuur begint.’

Vriendschap

‘Hoewel dat totaal niet de bedoeling was, had iedereen een cadeau meegenomen. Zo zat er een illustratrice in het gezelschap die een portret had gemaakt van ons nieuw samengesteld gezin – een persoonlijke attentie die ik helemaal niet verwachtte.

Nieuwe vriendschappen sluiten was niet echt mijn bedoeling, dat vergt meer dan één brunch. Toch kan ik me voorstellen dat ik zoiets opnieuw organiseer – deze keer bezorgde me een heel warm gevoel, en dat was genoeg.’

Tip

‘Stap er met de juiste mind-set in. Ben jij positief ingesteld, dan is de kans ook groot dat je etentje op een succes uitdraait. Vertrouwen in de mensheid is de sleutel.’

‘Het is vaak makkelijker om je verhaal met wildvreemden te delen dat met mensen die je goed kent‘

Kobe Van Reppelen (31) organiseerde al een tiental diners waar bekenden en onbekenden samen aan tafel zaten. Daarvoor heeft hij meer dan een formule.

‘Toen ik ermee begon, was ik net van Genk naar Antwerpen verhuisd. Zulke etentjes leken me dus een toegankelijke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Soms breng ik verschillende vriendengroepen samen, op andere momenten gaat het om een tweedegraadsdiner, waarbij twee hosts elk iemand uitnodigen en elke genodigde op zijn beurt nog iemand uitnodigt. Uiteindelijk zit je dus met zes aan tafel, een concept dat ik leerde kennen toen de Amerikaanse schrijver Nat Eliason er een blogpost over schreef en uitlegde hoe hij zulke diners organiseert.

Daarnaast nodig ik soms mensen uit die ik zelf al ken, maar die voor elkaar nog onbekenden zijn. Daaruit heb ik geleerd dat je mensen het best samen zet volgens temperament. Je organiseert dus best een avond met allemaal drukke mensen, ofwel met allemaal rustige mensen. Dat levert de beste gesprekken op.’

Met deze tafelopstelling zit iedereen naast een

onbekende tijdens een tweedegraadsdiner.

Geen pizza

‘Het eten is voor mij niet ondergeschikt aan het gezelschap. Meestal kook ik zelf, maar ooit hebben we pizza besteld en dat was niet voor herhaling vatbaar. De avond startte toen immers pas toen de koerier aan de deur stond. Als je zelf kookt daarentegen, kunnen de gasten helpen bij het dekken van de tafel of alvast wijn uitschenken en verloopt alles veel organischer.

Ik start elk diner met een korte toespraak waarin ik de gasten verwelkom en een paar afspraken maak met hen. Zo zijn er geen gsm’s toegelaten aan tafel, omdat die alleen maar afleiden van het gesprek. Zoiets zeg ik niet op voorhand, omdat te veel regels kunnen afschrikken en ze ook wel uitleg nodig hebben. Het werkt dus beter als ik de spelregels op het moment aangeef en kader.’

Waardevolle gesprekken

‘Uiteraard is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in een voor hen nieuw gezelschap. Daarom deel ik zelf altijd iets persoonlijk, iets waarmee ik op dat moment worstel, waarna ik mijn gasten vraag waar zij mee zitten. Ik maak ook duidelijk dat alles wat ze die avond vertellen binnenskamers blijft, en dat leverde al diepe en waardevolle gesprekken op. Het is vaak makkelijker om je verhaal met wildvreemden te delen dan met mensen die je goed kent. Vrienden weten wie je bent en weten al meer van de context af, maar daardoor kunnen juist onbekenden soms heel waardevolle input geven.’

Tip

‘Maximum zes mensen rond de tafel is ideaal. Met meer genodigden ontstaan er al gauw verschillende gesprekken door elkaar, waardoor niet iedereen luistert naar wat iemand zegt. Eén gesprek waar iedereen aan deelneemt, dat creëert een heel ander soort avond.’

‘Het idee dat je onbekenden verbindt met eten spreekt me heel erg aan’

Hannah Gellens (25) verblijft tijdelijk in Vietnam, maar organiseerde meermaals huiskameretentjes in haar Brussels appartement. Mensen konden zich daarvoor inschrijven via haar Instagrampagina @chezhannaah.

‘Het idee om etentjes te organiseren is ontstaan vanuit mijn liefde voor koken. Dat heb ik altijd graag gedaan, en nog meer sinds ik vegan ben. Voor mij gaat het hand in hand met koken voor mensen. Ik vond er steeds meer plezier in en besloot om een Instagrampagina op te starten rond dat thema.

Alles kwam in een stroomversnelling terecht na een bezoek aan een vriendin in Duitsland. Zij vertelde me over een app waarop je je als koppel kunt inschrijven om met twee andere koppels te dineren. Elk duo voorziet een gang en zo krijg je de kans om samen te eten en nieuwe mensen te ontmoeten. Het idee dat je onbekenden over de vloer krijgt en hen verbindt met eten, sprak me heel erg aan. Ik probeerde het zelf uit en vond het zo leuk dat ik besloot om het te blijven doen, maar dan via Instagram. Ik postte er een aankondiging van een diner, en dan moest mensen die erbij wilden zijn me gewoon een bericht sturen.

Omdat ik altijd genoeg reacties ontving, heb ik al met tien tot twintig man aan tafel gezeten, al is dat misschien wat te veel. Vaak kenden mensen toch al één andere genodigden, maar was de meerderheid van de gasten nieuw voor hen. Je verbindt dus mensen die elkaar niet noodzakelijk zouden tegenkomen in het dagelijkse leven, wat voor leuke dynamieken en boeiende gesprekken zorgt.’

Erwtjes en worteltjes

‘Ik voorzie altijd drie gangen in buffetvorm. Zo kan ik alles opwarmen en zelf gezellig mee aan tafel zitten. Lukt een gerecht wat minder goed, dan is dat op die manier ook niet zo erg, omdat er keuze genoeg is.

Voor de samenstelling van het menu laat ik me telkens door een ander land inspireren. Zo maakte ik de laatste echte Belgische kost klaar. Dat is een keuken waar ik eigenlijk weinig affiniteit mee heb, maar met de juiste kruiden en toevoegingen kon ik er toch iets lekkers van maken. Ik serveerde onder meer vegan vol au vent, frietjes, appelmoes en erwtjes en worteltje en, omdat ik altijd voor aangepaste drank zorg, bier.’

‘Ondertussen ben ik voor onbepaalde tijd naar Vietnam verhuisd. Als ik terugkeer, zal ik de etentjes ongetwijfeld weer oppikken. Ik mis het echt. Hier in Vietnam heb ik het nog niet aangedurfd om zoiets te organiseren, dat vind ik toch net iets spannender. Al sluit ik het niet uit.’