Brussels literair festival viert diversiteit van de hoofdstad, uitbundige kunstenaars en erotiek

De derde editie van het Asmara-Addis Literary Festival (in Exile) brengt opnieuw een indrukwekkende groep internationale en Belgische sprekers samen. Het Brusselse meertalige literatuurfeest zet schrijvers uit de pan-Afrikaanse diaspora, feministische auteurs en LGBTQ+-artiesten centraal. Het festival werpt ook de spotlight op erotiek en de vrijheid van het lichaam.

Van 29 tot en met 31 mei gaat in Brussel de derde editie van het “Asmara-Addis Literary Festival (in Exile)” door, een meertalig literatuurfeest met pan-Afrikaanse roots en feministische principes als basis. De curator is auteur Sulaiman Addonia, die als kind vluchtte uit Eritrea en na een halte in Londen zijn thuis maakte van Brussel. Je kunt hem kennen als columnist voor De Standaard. Naast schrijven en het AAFIE-festival organiseren, zet de auteur ook zijn schouders onder een creatieve schrijfacademie voor vluchtelingen en asielzoekers.

Wees luid

Het thema van het Asmara-Addis Literary Festival (in Exile) – AAFIE – dit jaar luidt ‘Say It Loud: The Art of Unsubtlety’. Eeuwenlang werd van schrijvers en kunstenaars verwacht dat zij werkten volgens het ‘Less is more’-principe en dat ze de kracht van het subtiele omarmden. Hoewel dit tot grote kunst heeft geleid, heeft het er ook voor gezorgd dat andere kunst nooit het levenslicht heeft gezien. Het Asmara-Addis Literary Festival (In Exile) geeft daarom een podium aan uitbundigheid en luidruchtigheid. De podiumgasten zullen zonder filters spreken, de deuren naar de verbeelding openbreken en het publiek tonen wat er gebeurt wanneer de vrijheid om kunst te maken

bodemloos en onbeperkt is.

Het ene moment luister je tijdens het festival naar een prijswinnende auteur, het volgende sta je te kijken naar een verhalenverteller die als hoofdberoep een buurtwinkel uitbaat: er is ruimte voor zowel gevestigde waarden als gloednieuw talent. Meer dan zestig schrijvers, kunstenaars, artiesten en sprekers treden aan tijdens het volledige festival. Onder meer de Oegandese auteur Jennifer Nansubuga Makumbi, Alvin Pang uit Singapore en Quế Mai Nguyễn Phan uit Vietnam behoren tot de internationale gasten. Er zijn ook heel wat Belgische en Nederlandse gasten, zoals Dalilla Hermans, Astrid Haerens, Ria Carbonez, Tammie Schoots en Jay Bernard.

Naast literaire auteurs en dichters treden ook dansers, kunstenaars en ontwerpers naar voren. Zo tekent het bekende Ethiopisch model Liya Kebede ook present. Met haar modemerk Lemlem werkte ze al samen met H&M en Moncler. Liya Kebede maakt deel uit van de derde dag van het festival, dat draait rond erotiek, het lichaam en vrijheid.