Begrijp je puber in 9 boeken

De puberteit is een periode die heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor je tiener, maar ook als ouder zit je weleens met de handen in het haar. Gelukkig verschenen er heel wat boeken die wegwijs maken in de woelige wereld der puberteit. Een selectie.

1. Tieners zijn niet altijd makkelijk om tot door te dringen. Kinderpsychiater Peter Adriaenssens vertelt in dit boek hoe je meer bereikt met een open en betrokken communicatie. Of hoe je van verbieden en ruziën de stap zet naar een goed gesprek.

Praten met je tiener. De stap van discussiëren naar onderhandelen, Uitgeverij Lannoo.

2. Neurowetenschapper Eveline Crone legt uit hoe inzicht in de werking van de hersenen leidt tot meer begrip voor je puber. Een vernieuwende kijk op het puberbrein.

Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie, Uitgeverij Prometheus.

3. Waarom doet je slimme tiener soms zo’n domme, ondoordachte dingen? Jelle Joles legt dertig neuropsychologische inzichten over het puberbrein uit in dit boek.

Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving, Amsterdam University Press.

4. Psychologe Sanderijn van der Doef schreef deze gids niet over, maar voor je puber: alles wat je tiener moet weten over de lichamelijke en geestelijke veranderingen die hij doormaakt. Ook een aanrader voor moeders en vaders. Een nieuwe uitgave ligt in de winkel vanaf maart 2023.

Het puberboek. Over zoenen, zeuren, veranderen en verliefd zijn, Uitgeverij Ploegsma.

5. Een gids van psychologe en schrijfster Sanderijn van der Doef, specifiek voor het tienermeisje: over die onderwerpen die je soms liever niet met je moeder bespreekt.

Lijfboek voor powergirls. Wat elk meisje en elke jonge vrouw over haar lichaam moet weten, Uitgeverij Ploegsma.

6. Nu steeds meer jongeren worstelen met een eetstoornis, toont psychologe An Vandeputte ouders hoe ze hun kind helpen een positief lichaamsbeeld te ontwikkelen én de eerste signalen van een eetstoornis te herkennen.

Ben ik te dik, mama? Help je tiener groeien naar een positief lichaamsbeeld en eetgedrag, Uitgeverij Lannoo (verkrijgbaar vanaf mei 2023)

7. Het is niet alleen maar kommer en kwel: een ode aan de puber van Nederlands succesauteur Kluun, met tips van experten. Herkenbaar voor alle ouders van een dwarse tiener.

Help, ik heb een puber!

8. Een lastige puber in huis? De webstek tishiergeenhotel.nl stak al menig puberouder met humor een hart onder de riem. Journalisten en moeders Saskia Smith en Martine de Vente bundelden hun adviezen in een boek.

Handboek voor beginnende puberouders, verkrijgbaar in gedrukte versie en als e-book via tishiergeenhotel.nl

9. Matthias De Wilde was zelf jarenlang verslaafd aan games, kickte af en deelt zijn inzichten nu met ouders en tieners.

Game over, hoe pak je problematisch gamegedrag bij jongeren aan? Uitgeverij Pelckmans.