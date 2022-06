Be Heroes gaat op zoek naar lokale helden

De burgercampagne Be Heroes gaat op zoek naar mensen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Je kan iedereen nomineren en de strafste helden mogen op audiëntie bij de koning.

Be Heroes gaat al enkele jaren op zoek naar alledaagse helden. Mensen die voor een zieke buur boodschappen doen, zich inzetten voor vluchtelingen, de natuur of anderen en daarvoor meer dan een bloemetje verdienen.

De campagne loopt ook dit jaar en Be Heroes zoekt daarvoor opnieuw nominaties. Ken je zo iemand die zich telkens weer tot held van je omgeving ontpopt? Dan kan je hen nog tot 2 juli nomineren op Beheroes.be.

Op audiëntie

Die nominatie is niet zomaar een ereteken. De ingezonden verhalen verschijnen op de website van Be Heroes en vijftig helden en hun inzenders mogen aanwezig zijn op de plechtigheid van de Nationale Feestdag. De campagne krijgt dan ook volop de steun van het Koninklijk Paleis en de Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden.

Acht uitzonderlijke helden worden in september zelfs verwelkomd op het Koninklijk Paleis voor een audiëntie bij koning Filip. Hoe dat eruit ziet kan je hier herbekijken, in het filmpje van Mooimakers waar vrijwilliger Philip aann koning Filip uitlegt hoe hij al jaren zich inzet om zwerfvuil op te rapen en daarom een van de vele helden is die zich inzet voor onze samenleving.