Van workshops tot lezingen: dit valt er te leren over het leven op Boektopia in Kortrijk

Signeersessies, podcastopnames, lezingen en workshops. Met het ambitieuze programma van Boektopia, de boekenbeurs in Kortrijk Xpo, dreig je je er niet onmiddellijk te vervelen. Knack Weekend tipt vijf events die de moeite lonen.

Het Kortrijks boekenfestijn duurt een kleine week. Om het plannen van je bezoek te vergemakkelijken is elke dag gewijd aan een ander thema, gaande van literatuur tot lifestyle en van kids tot leerkrachten. Op 3 november palmen de collega’s van Knack het hoofdpodium in. Het programma vind je hier terug. Ook Knack Weekend-journalisten Elke Lahousse en Nathalie Le Blanc gaan in gesprek met enkele auteurs. Wij stippelden een parcours uit langs vijf interessante lezingen en events.

Voorstelling: leer anders denken met Edel Maex

Edel Maex wordt gezien als de mindfulnesspionier van de Lage Landen. De zenleraar en psychiater is een autoriteit als het gaat over wetenschappelijk onderzoek rond de impact van meditatie. Tijdens deze voorstelling krijg je een zeldzame inkijk in zijn persoonlijke leven en gaat hij dieper in op de Grote Thema’s des Levens: hoe je omgaat met lijden en wat we allemaal kunnen leren van Boeddha. Niet onbelangrijk: het uitgangspunt is steeds optimisme.

29 oktober 13u-13u45

Geen tijd om te gaan? Herlees hier ons interview met Edel Maex of beluister hier onze podcast over meditatie.

Interview: leer zorgen je kinderen en voor jezelf met Binu Singh

Hoe kunnen we beter zorgen voor onze kinderen én voor onszelf? Die vraag vormde het uitgangspunt van ‘Van Hart tot Hart’, het nieuwste boek van Binu Singh. De kinderpsychiater voert een pleidooi om de wereld te bekijken vanuit de ogen van een kind. Knack Weekend-journaliste Elke Lahousse gaat met haar in gesprek over veilige hechting, toxische stress, moederkracht en ons innerlijke kind.

Dinsdag 1 november, 16u30

Interview: hoe maak je brein gelukkig?

Dat sporten en meer bewegen helpt om je lichaam in vorm te houden is algemene kennis. Hoe we ons brein trainen om topprestaties neer te zetten is minder bekend. Knack Weekend-journalist Nathalie Le Blanc steekt haar licht op bij Gert Breaken en Katelijne Nijsman. Die eerste is psycholoog en auteur van het boek het Burn-out vaccin. Die laatste is neuropsycholoog, hr-consultant en co-auteur van het boek De breinbalans. Samen reiken ze praktische handvaten aan voor een slim en gelukkig hoofd.

Donderdag 3 november, 16u30 tot 17u30

Voorstelling: waarom is uit de kast komen nog altijd zo moeilijk?

Voor veel LGBTQ+’ers is het niet evident om uit te kast te komen en daar vervolgens ook in te blijven. Nieuwsanker Riadh Bahri vertelt openhartig hoe hij ook nu nog vaak de neiging voelt om zijn seksuele geaardheid te verzwijgen in bepaalde sociale settings. Een openhartig gesprek over een onderwerp dat al lang geen taboe meer zou mogen zijn.

Donderdag 3 november, 14u15 tot 15u15

Workshop: word je eigen interieurarchitect

Met de winter in aantocht stijgt het collectieve verlangen naar gezelligheid in huis. Maar hoe doe je dat, een gezellig huis creëren? En hoe vertaal je die perfecte Pinterest-plaatjes naar een leefbaar interieur? Op dat soort vragen geeft interieurarchitect Tanja Brandt een antwoord tijdens deze workshop. Je krijgt een stoomcursus interieurontwerp en leert alles over kleurenpaletten en het belang van de juiste lichtinval. Nadien bekijk je je huis gegarandeerd met andere ogen.

Zondag 6 november, 11u – 13u