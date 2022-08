Sint-Niklaas: een verborgen parel tussen Gent en Antwerpen

Was het nu de Waaslandse hoofdstad, de ballonstad van het land of de thuisbasis van Sinterklaas? Sint-Niklaas is het allemaal. De stad heeft nog veel meer dan dat te bieden. Een weekend in deze verborgen parel is er één om U tegen te zeggen. De fijnste adresjes voor een geslaagde uitstap naar Sint-Niklaas vind je hier.

Goed begonnen

Een stad verkennen op een lege maag is een ultieme no-go. Zeker wanneer er veel op de planning staat. Gelukkig is er keuze te over aan heerlijke ontbijt-, lunch- en brunchplekjes.

Soep&Zoet

In Het Landhuis, gelegen aan de Grote Markt, ontvangen de dames van Soep&Zoet je hartelijk en met veel enthousiasme. De brunchbar heeft het allemaal: een prachtig interieur, duurzame gerechten en een diverse kaart. Creativiteit en gezondheid gaan hand in hand in deze ontbijt- en lunchbar. Er wordt uitsluitend met lokale en verse producten gewerkt en de gerechten op de kaart zijn net dat tikkeltje anders. Van een klassieke tomatensoep tot banana pancakes of een coco brioche: Soep&Zoet heeft voor ieder wat wils.

Grote Markt 43

soepenzoet.be

Bar Marcel

Of je nu zin hebt in een licht ontbijt of een stevige brunch, bij Bar Marcel zit je goed. Het uitgebreide en verrassende menu varieert van fluffy pancakes of een havermoutontbijtje tot feta uit de oven met kerstomaatjes en zoete puntpaprika. Het hippe interieur en het zonneterras laten je sowieso langer zitten dan gepland. Ideaal om de apero nog mee te pikken!

Regentieplein 1

marcel.bar

King George Café

De interieurfans moeten bij King George Café zijn. De bijzondere inrichting van de bar ontving een internationale award voor zijn mooie interieur. Het aanbod varieert van een snelle, gezonde lunch tot een simpele koffie met gebak. Elke gelegenheid is er één om naar King George Café te gaan en het prachtige interieur te bewonderen.

Driekoningenstraat 48

kinggeorgecafe.be

Culturele wandelingen

Wie na een heerlijke maaltijd een wandeling wil maken om het eten wat te laten zakken, kan dat meteen combineren met wat cultuur. Sint-Niklaas biedt namelijk heel wat fijne routes aan die de moeite waard zijn.

Art deco-wandeling

Sint-Niklaas zet zijn Art deco parels in de verf met een uitgestippelde wandeling. Haal je hart op tijdens de route, die je langs prachtige stukken architecturaal erfgoed brengt.

De route vind je hier.

Street art wandeling

Dankzij deze wandeling leer je de stad vanuit een ander standpunt kennen. Ga op stap met de kaart in de hand en laat je verwonderen door werken van zowel binnen- als buitenlandse artiesten. De stad ziet er gegarandeerd vrolijker uit als je weet waar je moet zoeken. Sint-Niklaas is dankzij haar street art een openluchtmuseum: elektriciteitskasten, gevels en zelfs basketbalpleintjes worden omgetoverd tot kunst.

De kaart vind je hier.

Een werk van Kitsune Jolene

Winkelen

Wie een namiddagje wil shoppen, hoeft niet per se in het Waasland Shopping Center te vertoeven. De binnenstad kent namelijk ook een paar benoemenswaardige adresjes.

Pêche

Pêche is een boetiek voor en door vrouwen. De drie dames van de winkel focussen op duurzame en ethische mode. Zo vind je er merken als Autry, Selected Femme en Our Sister. Bovendien is het interieur alleen al een bezoek aan het pand waard.

Nieuwstraat 4

peche.be

Perron 47

Deze lifestyle winkel weet hoe ze het leven moet vieren. Wie in de winkel komt, wil meteen vanalles meenemen naar huis. Luxueuze keukenapparaten van Smeg, prachtig servies van onder andere de bekende kok Ottolenghi en eyecatchers voor je interieur, Perron 47 heeft heel wat te bieden. Stap binnen in het grote pand en ontdek allerhande schatten.

Stationsstraat 47

perron47.com

Creative Lab

In Creative Lab vind je een zorgvuldig gecureerde selectie van bijzondere kledingstukken. Het is een exclusief verkooppunt van het Italiaanse merk Guiseppe Zorba en daarnaast verkopen ze ook hun eigen ontwerpen onder het merk Label118. Als je op zoek bent naar dat ene speciale stuk dat alle harten verovert, moet je hier zijn.

Stationsstraat 118A

creativelab.be

Van Poeck

Al sinds 1866 is Van Poeck de lokale koffie- en theespecialist. Het familiebedrijf wordt vandaag nog steeds gerund door een echte Van Poeck. De winkel verleidt bezoekers met de heerlijke geur van koffie, die ter plaatse gebrand wordt. Naast een ruim aanbod aan thee en koffie, vind je er ook allerlei delicatessen en keukenaccessoires.

Stationsstraat 38

vanpoeck.com