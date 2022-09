Antwerps KMSKA heropent na elf jaar feestelijk de deuren

In Antwerpen opent het volledig vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) plechtig de deuren. Na elf jaar van bouwen en renoveren kunnen liefhebbers van klassieke én moderne kunst er weer hun gading vinden. De heropening gaat gepaard met een heus feestweekend.

De renovatie en uitbreiding (of eigenlijk “inbreiding”) van het monumentale museum op het Antwerpse Zuid heeft de Vlaamse overheid uiteindelijk een slordige 100 miljoen euro gekost, onder meer door onverwachte structurele en asbestproblemen. Zowel de Vlaamse regering als het Antwerpse stadsbestuur toonden zich eerder deze week echter bijzonder verheugd met het eindresultaat.

Er is 40 procent meer tentoonstellingsruimte en zowat alle bestaande zalen kregen een grondige opknapbeurt. Het KMSKA herbergt de grootste kunstcollectie van Vlaanderen, met daarin onder meer de grootste verzameling werken van James Ensor ter wereld en meesterwerken van Peter Paul Rubens, Jan Van Eyck, Rik Wouters, Salvador Dali, René Magritte, Antoon van Dyck, Amedeo Modigliani en Jean Fouquet. De collectie wordt voortaan niet meer in chronologische volgorde getoond, maar wel grotendeels thematisch. Ensor en Rubens beschikken over een eigen zaal en verder zijn er de grote tijdsblokken voor en na 1880, maar eigenlijk wordt in zowat elke ruimte hedendaagse aan klassieke kunst gekoppeld.

Het vernieuwde museum zet ook flink in op extra beleving in de vorm van touchscreens en een speurtocht voor jonge bezoekers. Zaterdag en zondag vindt er buiten het museum een gratis openingsfestival plaats met animatie, optredens, festiviteiten en een schildersmarkt. Het museum zelf raak je niet gratis binnen. Voor zaterdag zijn alle museumtickets trouwens al de deur uit, voor zondag is er online nog een beperkt aanbod.