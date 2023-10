Wat drinkt de pelgrim? Een gids langs de beste wijnen van de Camino de Santiago

Onze drankexpert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwe trends. Deze week: ‘pelgrimswijnen’.

De wereldhoofdstad van de blaren ligt in het uiterste noordwesten van Spanje. Jaarlijks martelen duizenden pelgrims hun voeten richting Santiago de Compostella. Niemand weet of ze huilen van geluk of pijn bij het zien van de basiliek, maar één ding staat vast: troost vinden ze in een kelk unieke pelgrimswijn.

Het waren volgens de legende pelgrims die bijna duizend jaar geleden dé druif rond Compostella introduceerden. Duitse monniken hadden ‘de witte van de Rijn’ oftewel de alba-riño in hun knapzak zitten. Een aromatische druif met uitgesproken zuren en mineraliteit die met wat verbeelding kan doorgaan voor de Rijndruif riesling. DNA-onderzoek verwees die katholieke legende naar de prullenbak. Maar albariño heeft intussen miljoenen volgelingen.

De strakke, zilte albariño lijkt gemaakt voor bij zeevruchten en kan prachtig verouderen. Door de populariteit is wijngrond nergens in Spanje duurder dan in de Rías Baixas, het rotsachtige Galicische kustlandschap met kilometers baaien en inhammen waar de albariño thuis is. Sommige wijngaarden eindigen letterlijk waar de Atlantische Oceaan begint. Enkele wijnmakers laten hun meest exclusieve (en dus dure) albariño rijpen in kooien diep in het zeewater. Kokkels op de fles inbegrepen. Pittig detail: ook ‘de witte van Colombia’ is thuis in Rías Baixas. De grillige rotskust blijkt ideaal voor motorbootjes om ongezien Zuid-Amerikaanse cocaïne Spanje binnen te smokkelen.

Stappers met een liefde voor rood worden onderweg al beloond. El Bierzo ligt op de camino net voor Galicië. De regio pakt uit met fruitige maar karaktervolle wijnen op basis van mencia. De blauwe druif groeit op een lappendeken van familiale percelen tussen stenen huizen en kerktorens. Lange tijd leek de wijnbouw er ingedommeld. Tot een handvol hemelbestormers Bierzo vanaf de jaren 90 op de kaart zette. Mencia is een moderne must voor liefhebbers van cabernet franc en gamay. Kenners noemen de druif vol fraîcheur de toekomst van een steeds heter Spanje.

Geproefd en gekeurd: pelgrimswijnen

1. Albariño, Pazo Senñrans, Rías Baixas, 21 euro, labueanavida.be

Uitbundig wit steenfruit en groene appel in deze zeer aromatische wijn. De zuren passen goed bij vette vis en sushi. Dit wijnhuis is een vlaggenschip voor de renaissance van de regio.

2. Xion, Atiis Bodega, Rías Baixas, 16,95 euro, heerlyckheid.be

Strogele kruidige albariño met hinten van perzik en kruisbes. Minerale wijn met een zenuwachtig vinnig einde. Ideaal bij stevig gekruide zuiderse groenten.

3. Ultreia Saint Jaques, Raúl Perez, Bierzo, 15,51 euro, labuenavida.be

Pure rustieke mencia met rijpe kersen en animale geuren. Een ongekende zilte sensatie. Met zijn fraîcheur en complexe kracht past deze soepele biowijn heerlijk bij steak au poivre.

4. Brezo Mencia Grégory Perez, Mengoba, Bierzo, 9,49 euro, klassewijnen.colruyt.be

Mooie kennismaking met mencia. Zoethout, zwart fruit en een vleugje mokka boven op frisse zuren. Ideaal bij kruidige tomatensaus.