Nieuw kunstencentrum voor abstracte kunst in hartje Antwerpen

Lees meer over Brecht Callewaert: "Wij herontdekken als het ware vergeten kunst. We komen heel veel kunstenaars en collectioneurs op het spoor die destijds verzamelden. Dat zijn vaak bijzondere ontmoetingen."

Het gaat de kunstgalerij Callewaert-Vanlangendonck in de Antwerpse Wolstraat voor de wind. Deze galerie maakte naam en faam met een tentoonstelling over Belgische abstracte kunst van na de oorlog en ondertussen brachten Brecht Callewaert en Yoeri Vanlangendonck zoveel werken en archivalia samen, dat ze er nu in een apart huis in de Sint-Jacobsstraat 17 te Antwerpen een kunstencentrum mee openen.

Enkele jaren terug verwierven ze onder meer het gehele archief en de collectie van de belangrijke Antwerpse meester Guy Vandenbranden. Deze collectie vormt de basis van het kunstencentrum Callewaert Vanlangendonck Collection. "Het wordt een half museum," legt Yoeri Vanlangendonck uit, "waarbij we een soort museale tentoonstellingen gaan organiseren, met niet enkel werken, maar ook met allerlei archiefmateriaal dat de gehele naoorlogse stroming in een internationale context plaatst."

Onderzoekscentrum

De eerste expo die nu van start gaat krijg als titel de "Inner Circle" met de meesters van de Belgische abstractie, waaronder werk van onder meer Paul Van Hoeydonck, Luc Peire, Walter Leblanc, Jo Delahaut, Jef Verheyen, Bram Bogart, Gilbert Swimberghe, Guy Vandenbranden en Mark Verstockt.

"Het wordt ook niet echt een tijdelijke tentoonstelling, maar meer iets permanent," aldus Brecht Callewaert, "een expo die zal blijven en waarin we regelmatig iets nieuw zullen ophangen. Je zal de collectie vrijwel permanent kunnen bezoeken en we zijn tevens van plan om op die plek allerlei voordrachten rond de Belgische abstracten organiseren. Het wordt dus ook een onderzoekscentrum waarin we ook al onze boeken gaan onderbrengen."

Hype

Dit kunstencentrum sluit eveneens aan bij het online museum dat minister Sven Gatz eerder dit jaar opstartte. Al deze initiatieven passen ook bij de gehele abstracte hype die momenteel doorheen de internationale kunsthandel waait. Tal van expo's brengen momenteel deze generatie kunstenaars weer onder de aandacht, denken we maar de tentoonstelling over Pol Bury in Bozar.

Voor de Callewaert-Vanlangendonck Collection moet je naar de Sint-Jacobsstraat 17 te Antwerpen, voor de galerie Callewaert-Vanlangendonck naar de Wolstraat 21. www.callewaert-vanlangendonck.com