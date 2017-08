Werk van vergeten meester Quisthoudt

Joseph Quisthoudt is een vergeten meester.

Mensen vragen me wel eens of je op de kunstmarkt nog iets kunt ontdekken. Een gekke vraag voor wie er even induikt, want er zijn zoveel mooie werken op de markt die voor een prikje worden verkocht en waar amper iemand belangstelling voor heeft. Neem nu dit mooie werk van Joseph Quisthoudt uit 1910: een parel. Joseph Quisthoudt (Antwerpen, 1883 - Ieper, 1953) kreeg zijn opleiding aan de Antwerpse academie en werkte nadien nog een tijdje in het atelier van J. De Vriendt. Van 1914 tot 1922 verbleef hij in Den Haag om er naam en faam te verwerven als portretschilder. In 1923 trok hij naar Ieper om er vooral als portretschilder aan de slag te gaan. In het Iepers museum hangt er fraai werk van Quisthoudt. Dit is een delicaat werk met een symbolistische inslag. Het is ook behoorlijk vroeg en past in zijn tijdperk. De waarde ligt rond de 600 à 700 euro. Let wel op dat er weinig werk van Quisthoudt op de markt komt en soms aan heel lage prijzen wordt verhandeld.