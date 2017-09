Wat is deze litho van Albert Pepermans waard?

Litho van Albert Pepermans.

Beeldend kunstenaar Albert Pepermans (Kortenberg, 1947) werkte zich al in de jaren '70 in de picture met zijn deelname aan happenings en zijn grafische creaties. Zijn stijl draagt onmiskenbaar de invloed van de grafitticultuur en de hedendaagse beeldcultuur. Wat je ook merkt aan deze litho (of zeefdruk?). Op het net vind je heel wat informatie over deze interessante en veelzijdige kunstenaar. Er komt maar weinig werk in veiling, waardoor het bepalen van een waarde moeilijk is. Het gaat hier trouwens om een seriewerk, geen apart schilderij. Litho's en ander grafisch werk worden bijna steed lager gewaardeerd, ook van bekende namen. Hier schatten we de waarde op een 150 à 200 euro. Maar dat is geen referentie voor de schilderijen die hoger waarde hebben. Dus altijd voorzichtig zijn met de inschatting van grafisch werk dat geen indicatie is voor een algemene waardering.