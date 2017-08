Wat is deze antieke kandelaar waard?

Even een snelle vraag rond een kandelaar, ditmaal een object dat ik wel wilde verkopen. Het gaat om een bronzen kandelaar, helaas in delen maar vermoedelijk wel nog in elkaar te zetten. Ik denk dat dit niet al te veel waard (de prijs van het metaal) is en ook niet zo oud, maar mocht ik me toch vergissen, misschien toch nuttig om weten. ;-) Ik vond deze, net als het bakje dat ik je stuurde, tussen het oud ijzer. Misschien kan je er iets meer over vertellen?