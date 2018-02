Waalse vintage uit Bouffioulx

Bouffioulx en Châtelet: het Mekka van de Waalse pottenbakkerskunst.

De dorpjes Bouffioulx en Châtelet nabij Charleroi zijn dan misschien wat minder bekend in Vlaanderen, toch hebben ze een internationale naam en faam. Dit is immers het Mekka van de Waalse pottenbakkerskunst. In de streek wordt er uitstekende klei gedolven voor de aanmaak van steengoed of grès. Dit is het harde en zware aardewerk dat onder meer voor smoutpotten en rioolbuizen werd gebruikt. Maar in Bouffioulx en Châtelet wordt al van in de middeleeuwen gebruiksaardewerk gemaakt dat massaal over de hele Nederlanden werd verspreid. Op de schilderijen van Breughel zie je bijvoorbeeld kruiken uit Raeren (ook België!) en Bouffioulx. Maar nog steeds zijn er pottenbakkerijen actief in beide dorpen. Op zondag 3 juni wordt er trouwens in Bouffioulx een keramiekmarkt gehouden waar je ook met antieke stukken terecht kunt. Deze vaas komt uit het atelier Dubois dat in 1868 werd opgestart. Hoewel, de familie Dubois was al vier eeuwen terug actief in de pottenbakkerij! Deze vaas lijkt me een product uit de jaren '60 en is pure vintage. Het is een fraai stuk artisanale design, goed voor een 75 à 100 euro. Hoewel je er in de gespecialiseerde handel wellicht , terecht, meer voor zult ophoesten. Voor meer info verwijzen we naar www.poteriedubois.be en www.bouffioulx.be. Wie tuk is op keramiek moet daar zeker een kijkje nemen in het lokale museum of trekt naar de markt van 3 juni!