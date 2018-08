Porseleinen rommelmarktvondst uit Parijs atelier

Porselein van Samson!

Ooit gehoord over Edmé Samson? Toch een bekende naam onder keramiekverzamelaars, want Edmé Samson (1810-1891) was eigenlijk een meestervervalser die allerlei stukken antiek porselein nabootste. Hij begon daarmee rond 1830. En dit valt samen met de komst van het historisme, de neostijlen. Vanaf die tijd groeit er een enorme belangstelling voor antiek en werden er bij wijze van spreken op iedere straathoek musea geopend. Wie goed in de slappe was zat bouwde zijn eigen museum, liefst gestoffeerd met schilderijen, beelden en allerlei stukjes keramiek, porselein, faience, majolica. Dit werd een hype zoals de hedendaagse beeldende kunst er nu eentje is. Natuurlijk waren er meteen gewiekste ambachtslui die de markt voorzagen van puike vervalsingen (voor de hedendaagse kunst is dat nu ook van tel!). Edmé Samson was zeker een van de beroemdste en meest getalenteerde. Hij begon zijn firma in 1945 in de rue Béranger en het bedrijf was tot in ....1969 actief! Dus kan je ervan op aan dat er vele duizenden stuks porselein en aardewerk de deur uitgingen. Bij Samson werd van alles nagebootst, van Sèvres, Meissen, Chelsea, Worcester tot Derby, alsook flink wat Chinees porselein. De stukken werden wel gemerkt, zoals uw vaas, meestal met de in elkaar verstrengelde S. Let wel, Samson was niet de enige, er waren ook andere ateliers. Maar Samson is wel wereldberoemd en wordt eigenlijk ook al verzameld. Uw Samsonvaas die weliswaar met de hand werd gedecoreerd, maar toch de finesse mist van het 18de eeuwse porselein, schatten we op een 250 euro. Wel een mooi stuk met een aardige geschiedenis, niet?