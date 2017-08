Catalaanse paarden van Arenys.

De in Barcelona geboren kunstschilder Richard Arenys (1914 - 1977) specialiseerde zich na de Tweede Wereldoorlog in het schilderen van paarden en maakte daar ook behoorlijk wat naam mee. Arenys exposeerde op heel wat plaatsen. Dit lijkt me een typisch werk uit de jaren '50. De meeste van zijn werken worden op veiling rond de 500 à 600 Euro verkocht met hier en daar een uitschieter van 2000 euro. Het kan best zijn dat je voor zo'n werk 2900 euro betaald in een galerie. Laten we als basiswaarde 1.750 euro aanhouden.