Niet Saverys maar Laureys

Alfons Laureys.

Je zou met wat slechte wil de signatuur op dit schilderij kunnen lezen als A. Saverys, maar eigenlijk staat er A. Laureys. Het gaat om een werkje van Alfons Laureys uit Leuven. Hij studeerde er aan de academie bij Dierickx en Delaunois, alsook bij Richir aan de Brusselse academie. Hij had een voorkeur voor begijnhofzichten en werkte in een impressionistische stijl. Maar hij is een van de talrijke meesters van het derde plan, die nu helemaal in de vergeethoek geraken. De waarde ligt rond de 80 euro.