Heeft dit schattige meubeltje een waarde?

De naaitafel van bedovergrootmoeder.

De komst van de televisie heeft veel handwerk de hoek ingedrumd. Maar eeuwen lang waren vooral vrouwen, en een zeldzame keer ook mannen, aan de slag met naaiwerk. Dit naaitafeltje stamt uit de tweede helft van de 19de eeuw, toen het chic stond om borduurwerkjes te maken. Een trend die de middenklasse overnam van de adel. Het fraaie meubel is uitgevoerd in een soort Napoleon III stijl en kan van Nederlandse of Belgische makelij zijn. Het ziet er goed bewaard uit. De waarde ligt rond de 250 à 300 euro.