Een neogotische parel voor een prikje

Antieke boekenstandaard.

Deze mooie en sierlijk afgewerkte boekenstandaard komt wellicht uit een kerk of klooster. De stijl is overduidelijk de neogotiek, een stijl die bij ons de kop op stak rond 1850 en tot voor de oorlog heeft gebloeid, zeker voor de religieuze architectuur en interieurarchitectuur. Deze standaard kan nog laat 19de eeuws zijn. De waarde is een 200 euro. U heeft er iets meer voor betaald, maar dat lijkt me logisch, omdat het een fraai stukje neogotiek is. Neogotische meubels en objecten zijn wel niet zo makkelijk verkoopbaar.