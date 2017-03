Een marine van Musin

Belgische marineschilders.

Ons land heeft heel wat getalenteerde marineschilders gekend zoals Louis Artan, Paul-Jean Clays, Charles-Louis en Augène Verboeckhoven, Egide Linnig en uiteraard ook de twee Musin's, François Musin (1820 - 1888) en zijn zoon Auguste Musin (1852 - 1923). Ze werden geïnspireerd door de kust en de Schelde. Veel kunstenaars komen of waren actief in Oostende en Antwerpen. Deze kunstenaars werden grondig bestudeerd en gepubliceerd door ere-conservator Norbert Hostyn. Dit zou een werk kunnen zijn van Auguste Musin, zoon van François en de bloemenschilder Marie-Celestine Gosselin. Auguste huwde met zijn nicht de romancière Clémence Léontine Musin en woonde onder meer in London, Brussel en Parijs. Auguste Musin werd dus vooral geboeid door al wat er op het water gebeurde. Hij schilderde in een romantische stijl met een impressionistische toets en had vrij veel succes, tot rond 1900. Maar ook na de laatste oorlog bleek er een hernieuwde belangstelling voor zijn werk dat vlot werd verkocht. Nu is er minder belangstelling voor. In de succesperiode durfde er ook wel eens een vervalsing opduiken. Daarom is het nuttig om ook dit werkje even grondig te bekijken. Een schatting voor een dergelijke Musin ligt rond de 750 euro.