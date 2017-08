De helden van de vergeten mijnramp van Beaujonc

De mijnramp van Beaujonc.

De mijnramp is een van de bijna vergeten episodes van onze vaderlandse geschiedenis. Het gaat om een ramp die plaatsgreep in 1812 in Beaujonc nabij Luik. Daar overstroomde de mijn waarbij 127 mijnwerkers ingesloten geraakten. In totaal werden er 70 gered waaronder de chef van de equipe, Hubert Goffin en zijn twaalf jarige zoon (!). Beide kwamen als laatsten uit de mijn en lieten alle andere kompanen voorgaan. Het was onder leiding van koelbloedige Goffin dat de 70 mannen konden ontsnappen. Hij liet ze gangen graven naar verlaten galerijen van waaruit ze uiteindelijk konden worden bevrijd. Goffin werd voor zijn heldendaad beloond door keizer Napoleon I die hem een Légion d'honneur schonk alsook een jaarpensioen van 600 frank. Deze prent herinnert ons aan de ramp en toont ons de helden, vader en zoon Goffin. Deze prent uit 1819 is vrij zeldzaam en een mooi tijdsdocument, goed voor een 200 euro.