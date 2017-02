August Michiels.

Uw vermoeden klopt, dit is een creatie van de Oostende beeldhouwer August Michiels (1922 - 2003) die ook actief was als schilder, graficus en keramist. Hij maakte onder meer het oorlogsmonument op het Sint-Petrus en Paulusplein te Oostende. Dit werkje uit de jaren '50 of '60 zal in opdracht zijn gemaakt voor het Rode Kruis en werd wellicht verkocht voor het goede doel. Er bestaan dus meer exemplaren van. De waarde is gering: 20 euro.