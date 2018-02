Vijfmaal winterplezier in Tirol

1. Skiën voor slow foodies in Fiss

Bij het ochtendgloren de eerste sporen trekken door boterzachte sneeuw om de dag af te sluiten met een al even malse authentieke Tiroolse ham. De Slow Food-filosofie heeft ook in het skigebied Serfaus-Fiss-Ladis zijn intrede gedaan. Snelle haprestaurants hebben er hun plaats ingewisseld voor luxueuze sterrenhotels die inzetten op duurzaamheid en kleinschaligheid. 'Het wordt tijd dat de mens opnieuw wat meer naar de natuur gaat luisteren', zegt Hubert Pregenzer van het gastronomische viersterrenhotel Tirol in het centrum van Fiss, op enkele honderden meter van de bergliften. 'Na alle voedselschandalen serveer ik mijn gasten enkel nog wat ik zelf ook wil eten. Hier komen zoveel mogelijk biologische en lokale producten op tafel, geen massaproductie of ultrabewerkte voeding. En wanneer het jachtseizoen niets meer oplevert, serveren we ook geen wild meer. Op is op. Dat is voor mij de essentie.'

Een gelijkaardig verhaal in het Schlosshotel Fiss, een riant vijfsterrenhotel, waar skiërs rechtsreeks van de piste aan tafel kunnen schuiven. Chef-kok Christoph Geschwendtner, die ervaring opdeed bij Heston Blumenthal in The Fat Duck, selecteert elke dag verse en hoogwaardige producten. Geschwendtner herinterpreteert de Tiroolse klassiekers op een verfijnde manier, waarbij het eten voor zich spreekt. Geen frullen of met eetbare bloemen opgesmukte borden. De focus ligt zoveel mogelijk op pure en lokale producten. 'Alle leveranciers bevinden zich als het ware om de hoek', aldus Geschwendtner. De filosofie mag dan al traag zijn, de smaakervaring is explosief.

2. Snowboarden op een gletsjer: Kaunertal

Op de Kaunertaler gletsjer staat de wieg van het snowboarden. Het is nog altijd d place to be voor snowboarders uit de hele wereld. Traditioneel wordt ieder jaar in oktober het Snowpark geopend. Telkens is het weer een verrassing welke tricks je er uit zal kunnen voeren want experts leggen het elk jaar opnieuw aan. Hoogtepunt is de langste Half Mile Jibline in Europa.

3. Voor de niet-skiërs: Pitzal

Een dag geen zin om op de latten te staan? Niet getreurd: in het Pitztal kan je je ook zonder te skiën uitstekend vermaken. Er is voor ieder wat wils: een rustig ritje in een door paarden getrokken arrenslee, schaatsen op één van de vier schaatsbanen, het beklimmen van een bevroren waterval, lange wandeltochten maken door de ?tztaler Alpen of een rit op de zes kilometer lange rodelbaan. Ook kan je er het nuttige met het aangename combineren door in de wagen op een aangelegd parcours te leren hoe je moet remmen, bochten maken en slippen in de sneeuw.

4. Dineren tussen de sterren in Serfaus

De pistenbully Masner Express brengt u elke dinsdag vanuit het skidorp Serfaus naar het moderne gastronomische bergrestaurant Monte Mare nabij de 2800 meter hoge Masnerkopf in het verborgen Masner skigebied. Of u skiet er zelf naartoe en verruilt de skischoenen voor zachte sloffen. Het aperitief wordt geserveerd terwijl het avondgloren de bergen in een heerlijk natuurspektakel langzaam in een rode gloed omhult. Tijdens het diner omarmen de Alpen de oceaan met zowel Tiroolse specialiteiten als oesters en andere zeespecialiteiten. Oftewel, après-ski in zijn allermooiste en meest romantische vorm.

5. Op krachten komen in de Alpen: Park Igls in Innsbrück

Waar kan je je lichamelijke welzijn en mentale gemoedstoestand beter op peil brengen dan in de gezonde, winterse berglucht? Park Igls legt zich al jaren toe op gezondheid en preventie. Ze hanteren de moderne Mayr-kuur waarin voeding, beweging en regeneratie onder medische begeleiding centraal staan. Alle voorzieningen voor een gezonde vakantie - van fitnesszalen met zicht op de Alpen tot sauna's en zwembaden - zijn aanwezig. Zelfs aan de nachtrust wordt gedacht: in een slaaplaboratorium kunt u uw slaappatroon blijvend verbeteren.