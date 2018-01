Westhoek lokt ruim een half miljoen herdenkingstoeristen

Begin 2017 werd er gemikt op een half miljoen herdenkingstoeristen. Die prognose werd dus vrij vlot gehaald in een jaar dat bijna volledig in het teken stond van de Derde Slag bij Ieper, en dan in het bijzonder de Slag om Passendale. Er waren heel wat internationale herdenkingen en dat liet zich voelen in de cijfers.

Het aandeel buitenlandse bezoekers kwam neer op 56 procent. De meesten van hen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk: 173.400 Britten maakten de oversteek om de Westhoek te bezoeken. Opvallend is dat ook de verre markten in de lift zaten met maar liefst 37.800 bezoekers uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Het aantal Australiërs viel wel wat terug omdat 2016, met 100 jaar Anzac Day, voor hen belangrijker was.

De binnenlandse markt is met 228.700 toeristen goed voor 44 procent van het bezoekersaantal. De meeste komen uit Vlaanderen. De Belgische scholen zorgen voor 77.300 bezoekers.

Ook 2018 wordt nog belangrijk met uiteraard de slotherdenkingen rond 11 november, Wapenstilstand. Maar ook het beeldjesproject Coming World Remember Me, een landschapsinstallatie met 600.000 beeldjes in de Palingbeek in Zillebeke, moet heel wat volk op de been brengen. Er wordt gemikt op 500.000 bezoekers in 2018, maar dat aantal kan fors oplopen als het beeldjesproject apart in de cijfers wordt opgenomen, meent Westtoer.

Internationaal karakter

Sinds de start van de herdenkingen in 2014 noteert Westtoer al 2,3 miljoen bezoekers en ook 2013 zat al fors in de lift. 'De verrregaande communicatie en de talrijke plechtigheden hebben het internationaal karakter van de herdenking in de Westhoek nog verder versterkt. Maar ook Vlamingen en in het bijzonder de Vlaamse scholen zijn vorig jaar hun weg blijven vinden naar het WOI-erfgoed in onze regio', aldus gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block.

Ook Toerisme Vlaanderen is verheugd. 'Deze cijfers zijn een opsteker voor de internationale inspanningen van Toerisme Vlaanderen en zijn partners', aldus projectleider Lea Winkeler. 'De objectieven die we voor de hele herdenkingsperiode hadden vooropgesteld zijn nu al bijna gehaald.' Qua product komt het erfgoed dicht in de buurt van bier, chocolade en de Vlaamse kunststeden. Ook na de herdenkingsperiode zal er blijvend ingezet worden om de regio internationaal in de markt te plaatsen.