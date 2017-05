Toeristen kunnen binnenkort in China de pot op

Met het ontoereikende aantal huidige WC's, die bovendien vaak vuil en ontoereikend zijn, voelde de toerist zich zelden op zijn gemak. Het toiletgebruik in China is zowat het laatste restant van het communistische denken: zich ontlasten is een haast collectieve aangelegenheid. Zal de kapitalist wat blij zijn dat hij/zij zich op een meer private manier van overtollige dingen kan ontdoen in het Middenrijk.

Kleinekamerrevolutie

Uiteindelijk zullen de openbare kleine kamertjes vooral de toeristische behoeftes dekken. Toeristen maakten zich vaak boos omdat er te weinig WC's waren, ze vuil waren en er geen onderhouspersoneel aanwezig was, schreef het agentschap Nieuw China.

Een belangrijke ingreep is het installeren van papierrollen die niet meer in hun geheel gestolen kunnen worden, wat toeristen zal toelaten hun krant te gebruiken voor hun eerste doel: gelezen worden.

Een andere innovatie is het installeren van scanners: die scannen eerst het gezicht van de bezoeker vooraleer de persoon automatisch enkele velletjes papier te bezorgen. Op het stelen van WC-papier komt een toelatingsverbod voor het toiletcomplex in kwestie.

De Kleinekamerrevolutie is in China al jaren voorbereid door borden op toiletten die bezoekers de raad geven 'Een kleine plas voor de mens, een gigantische stap voor de beschaving'.