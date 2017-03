De laatste echt vrije plaats in de wereld

Slab City bij de Salton Sea in de Colorado Desert in het zuidoosten van Californië was tijdens de Tweede Wereldoorlog een marinebasis. Na sluiting van de basis bleven een paar militairen achter. Sindsdien is Slab City altijd bewoond gebleven.

Momenteel telt The Slabs ongeveer 150 bewoners, maar tijdens de winter komen duizenden overwinteraars naar Slab City om te genieten van de vrijheid en fijne temperaturen. Kamperen en parkeren is er gratis, maar voorzieningen zijn er niet, zelfs geen stromend water en elektriciteit.

Bij Slab City ligt Salvation Mountain, een kunstwerk gemaakt door Leonard Knight (1931-2014), die sinds de jaren tachtig in een oude truck samen met zijn poezen in Slab City woonde. Hij maakte een kleurrijke heuvel van adobe, stro en loodvrije verf en beschilderde de heuvel met bijbelteksten en christelijke spreuken. Zijn levensmotto: "Love Jesus and Keep it Simple".

Knight's vriend en eveneens inwoner van Slab City Charlie Russell (overleden in 2011) was bezieler van een ander kunstwerk: het East Jesus Art Project. In dit kunstwerk wordt alles gemaakt van afval. In de loop van de jaren leverden duizenden kunstenaars een bijdrage aan dit levende, groeiende en altijd veranderende kunstwerk.